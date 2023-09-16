Жінка 7 років живе у машині: скільки грошей вона витрачає на місяць (фото)

Одна з переваг такого способу життя для неї – гнучкість.

Американська блогерка, яка останні сім років живе у своїй машині, розповіла, скільки їй обходиться це на місяць.

Про це повідомляє The Sun.

Ютуберка Гобо Але порівнювала свої витрати на життя за останні три місяці. Жінка зазначила, що одна з переваг такого способу життя – гнучкість.

"Якщо ви шукаєте цифру того, скільки коштує прожити життя в дорозі, я просто скажу вам це... Це може коштувати стільки, скільки ви хочете, тому що існує так багато факторів", - сказала Але, додавши, що серед факторів те, як часто перебувати в дорозі, де зупинятися, скільки коштує кемпінг та як і де харчуватися.

Гобо Але 7 років живе в машині / Фото: скриншот з відео

Як приклад вона розповіла про поїздку з коханим до національного парку Єллоустон: замість того, щоб розбити намет у безкоштовному місці за межами парку, вони обидва вирішили задля зручності заплатити за місце в парку.

За той місяць загальні витрати становили близько 1232 доларів на двох, тоді як в інші місяці, коли вони заощаджують на кемпінгу, вони зазвичай витрачають близько 896 доларів.

Це значно дешевше, ніж середні ціни на оренду без комунальних послуг, на які Але та її бойфренду не доведеться витрачати кошти. На загальну суму також впливає страхування автомобіля та медичне обслуговування.

Гобо додала, що життя в дорозі цікаве і дуже корисне, але важливо відповідним чином планувати бюджет.

Нагадаємо, мама четверні шокувала, скільки грошей витрачає щомісяця на дітей. У неї також є трирічний син.

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