Жінка 960 разів намагалася отримати водійські права: наполегливість закінчилась сюрпризом

Після того, як настирлива кореянка витратила майже 12 500 євро на автошколу, відомий автовиробник подарував їй автомобіль.

69-річна громадянка Південної Кореї Ча Са Сун упродовж трьох років регулярно складала іспити для отримання водійських прав, потрібних їй для ведення бізнесу. Найбільше спроб вона зробила на письмових тестах.

Про це у неділю, 26 березня, повідомило видання Mirror.

Після першої невдачі жінка намагалася скласти письмовий іспит спершу п’ять разів на тиждень, а потім двічі на тиждень. Загальна кількість спроб сягнула 950.

З першого разу скласти практичний іспит їй теж не вдалося. Лише десята спроба виявилася успішною і їй нарешті видали бажаний документ.

За час навчання в автошколі вона заплатила майже 12 500 євро.

Фото: скриншот з відео

Її інструктор з водіння сказав, що відчув полегшення, коли Ча Са Сун нарешті досягла успіху.

“Коли вона нарешті отримала права, ми всі вийшли, щоб підбадьорити та обійняти її, подарували їй квіти. Було відчуття, ніби з наших спин зняли величезний тягар. У нас не вистачило сміливості сказати їй здатися, тому що вона продовжувала намагатися”. - розповів він.

Після цього випадку жінка стала національною знаменитістю, а також знялася в рекламі Hyundai. Відомий автовиробник зрештою подарував їй новий автомобіль вартістю майже 13 000 євро, тим самим компенсувавши витрати на тривале та вартісне навчання.

Нагадаємо, 27-річна водійка вантажівки Шеннон з Великої Британії придумала, як почати заробляти більше та заснувати власну транспортну компанію. Для цього вона почала продавати далекобійникам інтимні фото.

Читайте також: