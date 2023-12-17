Жінка берегла дерево до самої смерті: 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів

У Великій Британії на аукціоні за 4,328 доларів продали ялинку, придбану 1920 року.

Про це пише CNN.

Ялинку привезли до будинку Дороті Грант до Лестершира, що в англійському графстві Східний Мідлендс, 1920 року, коли дівчинці було вісім років.

Дороті берегла дерево до самої смерті. Після цього ялинку успадкувала її 84-річна донька Ширлі Холл.

Жінка вирішила продати дерево, аби зберегти пам'ять про матір і важке життя 1920 років.

Аукціонний дім Hansons Auctioneers у південно-східному англійському графстві Оксфордшир оцінив 79-сантиметрове дерево всього в 76-102 долари. Однак через великий ажіотаж серед покупців лот вдалося продати значно дорожче.

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