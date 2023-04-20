Жінка благала про допомогу після жахливої знахідки у ванній: фото

Австралійка була шокована, коли одного дня виявила “жахливе” видовище у своїй ванній кімнаті.

Карина з австралійського штату Квінсленд підняла килимок для душу, щоб помити підлогу, та побачила довгі ниткоподібні фігури білого кольору. Жінка одразу почала думати про страшні речі, вона очікувала, що хробаки звиватимуться, але реальність виявилася набагато простішою.

Про цей випадок розповідає The Daily Mail.

Як виявилося, килимок для ванної розплавився на підлозі й залишив по собі гумові нитки, дуже схожі на черв’яків.

Карина благала про допомогу, бо не могла зрозуміти, як прибрати гуму з плитки. Жінка опублікувала фото своєї скрутної ситуації в популярній групі у соціальних мережах. “Як би ви впоралися з цим?” — запитала вона.

Карина була спустошена, коли виявила, що не може вичистити залишки.

Багато хто був зосереджений на тому, якими огидними є ці гумові нитки. “Я подумала, що це хробаки — у мене на хвилину був серцевий напад, — сказала одна жінка. - Хтось ще злякався, вважаючи, що це якісь хробаки?!”.

Інші пропонували кілька можливих рішень, дехто закликав Карину використовувати засіб для видалення слизу. “Кип’ячена гаряча води з чайника має допомогти”; “Налийте трохи розчинника для фарби та зіскребіть гуму пластиковим скребком для фарби”, - засипали її порадами.

Одна жінка застерігала: “У мене було таке на моїй кахельній підлозі, і єдине, що спрацювало без жодних пошкоджень - це парова швабра із щіткою. Будьте дуже обережні, якщо використовуєте інші продукти, ви можете подряпати або пошкодити колір плитки”.

Дехто був шоковані тим, що таке явище взагалі можливе. “Який жах, я навіть не підозрював, що таке може статися”, - написали в коментарі.

Нагадаємо, раніше у китайській провінції Ляонін з неба падали хробаки. Принаймні, про це свідчить відео, що вже стало вірусним в Інтернеті.

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