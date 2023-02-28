Жінка через один шматок чипса хотіла переїхати свого коханого: як все закінчилось

Підозрювана наполягає, що це був нещасний випадок.

У місті Аделаїда, що в Австралії, чоловік звинуватив свою партнерку в тому, що вона через шматок чипса хотіла переїхати його автомобілем.

Про це пише ndtv.com.

Метью Фінн у суді звинуватив свою 42-річну партнерку Шарлотту Гаррісон в тому, що вона через один чипс хотіла збити його своїм автомобілем.

Чоловік переконує суд, що він у автомобілі взяв у жінки чипси. Це нібито розізлило її і вона сказала йому вийти з салону автомобіля, після чого навмисно хотіла його переїхати.

На суді Шарлотта Гаррісон усе заперечила. Вона розповіла, що везла чоловіка до лікарні, проте посеред дороги він почав вимагати зупинити автомобіль. Тоді нібито через нещасний випадок транспорт рушив у бік потерпілого та врізався в інший автомобіль.

Суд звинувачує жінку у створенні загрози життю при обтяжуючих обставинах і водінні в необережній або небезпечній манері. Її відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, одружений лікар із лікарні Північного Лондона займався сексом із пацієнткою, "щоб полегшити її біль у грудях".

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