Жінка через рідкісну хворобу спить по 22 години на добу: одного разу вона провела у ліжку чотири дні

38-річна Джоанна Кокс з Великої Британії змушена спати по 18-22 години на добу через рідкісну хворобу. Коли сон жінки триває менше часу - вона бачить галюцинації та відчуває нестерпну втому.

Про це пише mirror.co.uk.

У Джоанни діагностували ідіопатичну гіперсомнію. Цей рідкісний стан провокує денний сон. Це часто призводить до того, що люди не можуть прокинутися і відчувають себе "неспокійними" та "розумово затуманеними".

Жінка розповіла, що вона почала помічати, що засинає в незвичних місцях - під час вечірки у нічному клубі та за кермом автомобіля. Згодом, якщо Джоанна тривалий час не спала, вона почала бачити різні галюцинації. Жінка розповіла, що одного разу вона проспала аж чотири дні, оскільки не могла прокинутися. Після цього її госпіталізували, оскільки рівень цукру в її крові був низьким. Тепер жінка не може повноцінно харчуватись, оскільки через постійне бажання спати нічого не готує та змушена вживати протеїнові коктейлі.

Фото: mirror.co.uk

"Це, чесно кажучи, руйнує моє життя - я наче справжня спляча красуня. Мене не можна розбудити, коли я заснула. Я не можу працювати, не можу водити машину, не можу будувати плани, бо не знаю, чи прокинуся. Я прокидаюся, не знаючи, який сьогодні день і як довго я спала. Це такий ізольований стан, в якому я живу, і я дуже хочу, щоб мені допомогли", - каже жінка.

У Джоанни є двоє дорослих доньок, які їй допомагають. Через розлад сну в жінки немає партнера. Зараз жінка шукає лікаря, який міг би їй допомогти.

Нагадаємо, у місті Траффорді, Великий Манчестер, що у Великій Британії, кіт Рафаель через сім років після свого "похорону" повернувся додому.

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