Жінка через ТікТок застрелила свого екскоханця: що він накоїв

Чоловік постійно домагався дружини свого брата та погрожував розповісти всім про їхній роман.

У місті Санліурфа, Туреччина, 33-річна жінка посеред вулиці застрелила 41-річного брата свого чоловіка. Спочатку вона заявила, що він її зґвалтував, проте згодом виявилось, що вони були коханцями.

Про це пише thescottishsun.co.uk.

У квітні просто посеред вулиці 33-річна Хуля Балікан розстріляла брата свого чоловіка Ферді Балікана.

"Він зґвалтував мене, дружину свого брата. Я відновила свою честь, вбивши його. Такі люди, як він, не повинні жити", - кричала жінка.

Чоловік помер у лікарні, підозрювана сама здалась поліції. Правоохоронцям 33-річна жінка розповіла, що в неї був роман з покійним. Проте згодом вона вирішила все припинити, але чоловік почав їй погрожувати тим, що опублікує їхні інтимні фото в соцмережах.

"Він постійно домагався мене по телефону, щоб я була з ним. Коли я відмовилася від його наполегливих пропозицій, він почав погрожувати, що викладе в TikTok непристойні фотографії з тих часів, коли ми жили разом. Тому я взяла пістолет, який належав моєму чоловікові, і поїхала до Санліурфи. Я переслідувала Ферді, який вийшов з дому в районі Пасабагі, з пістолетом, а потім застрелила його", - розповіла жінка.

Наразі слідство ще триває.

Нагадаємо, жінка посеред магазину в Польщі намагалася найняти кілера для чоловіка за кругленьку суму.

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