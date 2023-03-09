Жінка дев'ять років була вагітною "кам'яною дитиною" та померла: що це за рідкісна патологія

Жінка вважала, що вона 9 років тому втратила дитину.

У США в тілі жінки виявили "кам'яну дитину", яку вона виношувала дев'ять років. Жінка померла, оскільки відмовилась від медичної допомоги, бо не довіряла лікарям.

Про це пише mirror.co.uk.

Біженка, яка прибула до США з Конго, звернулася до лікарні після того, як у неї почалися шлункові спазми і розлад травлення. Вона також відчувала булькання в кишечнику після їжі.

Лікарі після аналізів та сканування виявили мертвий плід, який блокував нижню частину живота і тиснув на кишечник.

Проте жінка відмовилася від операції, сказавши, що "не хоче цього робити". Вона звинуватила в цьому чаклунство, стверджуючи, що хтось у Танзанії наклав на неї "закляття".

Біженка вважала, що вона дев'ять років тому втратила дитину. Тоді ж медики табору для біженців, в якому вона перебувала, звинуватили її у "злих справах", вживанні наркотиків і вбивстві дитини. Це викликало у неї страх перед медичними працівниками, а тому вона відмовилася від будь-якого лікування.

Експертиза встановила, що плід заважав її кишечнику виконувати свої функції, включаючи всмоктування життєво важливих поживних речовин.

Американські медики закликали лікарів звернути увагу на це випадок, щоб дізнатися більше про рідкісну патологію.

Це не перший випадок, коли жінки можуть бути вагітними "кам'яними дітьми"

У статті, опублікованій в "Журналі Королівського медичного товариства" в 1996 році, було задокументовано лише 290 випадків, коли жінки виношували "кам'яних дітей".

У 2013 році в тілі літньої пенсіонерки знайшли 40-річний зародок. Тоді лікарі в Колумбії виявили, що 82-річна жінка виношувала ненароджену дитину після того, як вона звернулася до лікарні з болями в животі.

Доктор Кемер Рамірес з лікарні Тунхуеліто пояснив, що лікар, який доглядав за жінкою, помітив щось "ненормальне в її животі" і запідозрив, що це можуть бути камені в жовчному міхурі.

Доктор Рамірес сказав: "Це відбувається тому, що плід не розвивається в матці, тому що він перемістився в інше місце. У цьому випадку черевна частина жінки не є життєздатним (місцем), і це те, що сталося - кальцинований плід, тому що організм виробляє захисні механізми, і він кальцинується, поки не залишиться там інкапсульованим".

Через кілька років, у 2015 році, інша літня жінка виявила, що виношувала зародок понад 60 років. 91-річна Естела Мелендес навіть не підозрювала, що колись була вагітною

Нагадаємо, жителька Великої Британії 45-річна Пінкі Джоллі хотіла схуднути без дієт та звернулась до клініки в Стамбулі, де їй пообіцяли зробити операцію зі зменшення шлунка за низькою ціною. Проте після цього у неї діагностували складну інфекцію, яка перетворила її внутрішні органи на "бетон"

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