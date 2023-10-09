Жінка дізналася про "робочу поїздку" чоловіка з коханкою та зіпсувала їм відпочинок: що вона зробила

Жінка розповіла, як дізналася про зраду свого чоловіка із його заміжньою колежанкою, та що зробила.

Про це пише Mirror.

Вона помітила адресу доставки незнайомій жінці на скриншоті Amazon, яку їй надіслав чоловік. Заінтригована та стурбована, вона почала докопуватися до правди і виявила декілька зловісних секретів, які чоловік приховував від неї.

Розплутуючи павутину брехні, дружина зрозуміла, що її чоловік зустрічався із заміжньою жінкою зі свого робочого місця.

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Зробивши це відкриття, вона знайшла цілу низку електронних листів про поїздки пар, подарунки, які він купив для своєї коханки, а також гроші, які він їй надсилав.

Зберігаючи спокій, вона зібрала всі свої докази протягом чотирьох тижнів, і, поки він збирав речі у свою наступну "робочу поїздку", розлючена дружина приклеїла всі свої докази в конверті до внутрішньої частини його валізи, зокрема лист на 10 сторінок, в якому йшлося, що вона хоче розлучення.

"Минулого місяця я випадково дізналася, що мій чоловік використовував "робочі поїздки" як привід, щоб переспати зі своєю заміжньою колегою, яка мешкає на іншому кінці країни. Коли я говорю "випадково", він надіслав мені скриншот покупок на Amazon для наших дітей. Внизу фотографії було написано про доставку цій жінці", - пояснила вона на Reddit.

Далі вона розповіла, як перевірила його історію пошуку та електронну пошту, щоб дізнатися, що він збирається на розкішний спа-курорт, "з масажем для пар, кулінарними майстер-класами для пар та халатами з монограмами", купив спідню білизну, відправив їй гроші і також планував поїздку до Вегаса.

"Я була в люті, коли дізналася про все це, але зберегла самовладання. Мій план: він поїхав сьогодні вранці у свою "робочу поїздку", але перед його від'їздом я зібрала усі докази його роману. Я витратила 4 тижні на збір електронних листів, виписок з кредитних карток, застереження та підтвердження. Я написала йому листа на 10 сторінках, поклала його до конверта і приклеїла скотчем до підкладки його валізи. Я планую надіслати групове повідомлення йому та його коханці одразу після реєстрації та сказати їм, щоб вони насолоджувалися поїздкою. Я також повідомлю їм, що лист в його валізі і що я хочу розлучитися. Я написала спеціальний розділ для неї, і я хочу переконатися, що вона це побачить, тому я теж надішлю їй листа електронною поштою", - поділилася жінка.

Оскільки вона не змогла додзвонитися до нього, зрозумівши, що він її заблокував, вона вирішила зателефонувати до їхнього готелю. Здивована його відповіддю, вона написала: "Зателефонувала йому в номер у готелі. Поговорила з його коханкою і, нарешті, збожеволіла. У результаті він зателефонував мені через декілька хвилин і не виявив жодного співчуття. Я шокована. Він сказав, що розлучення доречне".

Користувачі Reddit поквапилися поділитися своїми думками та привітали її з тим, що вона так довго зберігала спокій.

Чому, чорт забирай, ти просто не купила квиток на літак і не з'явилася в номері готелю з документами про розлучення в руках?!

Це чудово. Респект вам за те, що ви трималися, збираючи докази протягом 4 тижнів. Це вимагало багато сил

Нагадаємо, чоловік живе без грошей понад 15 років. Історія одного експерименту економіста.

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