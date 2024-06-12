Жінка дізналася про секс чоловіка з її мамою під час прибирання: що вона знайшла

Жінка поділилася своїм болем після того, як виявила заховану в шафі флешку з більш ніж 50 фотографіями своєї мами та чоловіка в ліжку разом.

Про це пише Mirror.

Вона поділилася, що прибирала захаращену шафу, коли натрапила на коробку з-під взуття, в якій лежала маленька флешка. Вона вирішила підключити її до свого ноутбука, щоб перевірити, чи є на ній щось важливе, перш ніж викинути. Але ніщо не могло підготувати її до того, що вона побачила.

Вона написала на Reddit: "Я знайшла фотографії, на яких моя мама займається сексом з моїм чоловіком. Я абсолютно спустошена. Я так нервую, що навіть не можу ясно мислити. У цій штуці понад 50 фотографій, на яких мій чоловік і моя мама займаються сексом. Я почувалася тисячу разів зрадженою, коли побачила їх".

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Далі вона пояснила, що фотографії були зроблені в старому будинку її мами, а це означає, що її мама спала з ним до того, як вони одружилися.

"Мій чоловік працював у моєї мами, так я з ним і познайомилася, але він був просто працівником, мені ніколи не спадало на думку, що між ними є якийсь потяг, оскільки моя мама на 30 років старша за нього. Я навіть не знаю, чи хочу я йому про це говорити, це настільки огидно. Ніхто з них ніколи не говорив мені про те, що вони разом, і моя мама дуже тішилася за мене, коли була на моєму весіллі", - поділилася вона.

Не знаючи, що робити, жінка звернулася до юзерів, щоб запитати, як їй слід поводитися в цій ситуації. Вона додала: "Я ще не говорила з ним, але мені потрібна якась перспектива. Я просто почуваюся так дивно. Що мені робити?".

У відповідь одна користувачка поділилася: "Я знала жінку, яка зробила це – як мама. Вона зустріла чоловіка, який був на декілька років молодший за неї, і у них був роман. Після того, як все закінчилося, вони залишилися друзями, і врешті-решт, він познайомився з її дочкою, яка була на 10 років молодша за нього, і вони одружилися наступного року. Я не думала, що це була гарна ідея не розповідати доньці, але я не могла придумати альтернативу, яка б нікому не зашкодила. Я щиро сподіваюся, що ця моя подруга – не твоя мама". Інший користувач додав: "Я згоден, що це дивно. Але, принаймні, сподіваюся, вони були разом до того, як ви зустрілися. Чи були якісь ознаки? Які у вас стосунки з мамою? Які у нього стосунки з твоєю мамою?". Третій користувач сказав: "Правильно чи ні, але якби я дізнався, що моя друга половинка займалася сексом з моїм батьком, я б розлютився і не зміг би продовжувати стосунки".

Нагадаємо, розлючена дружина розтрощила машину чоловіка після його зради. Її коханий вскочив у гречку з молодою жінкою.

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