Жінка дізналася про суперечку чоловіка з колегами і хоче розлучення: у чому суть офісного парі

Жінка замислилася про розлучення після того, як дізналася, що її чоловік спочатку переслідував її в рамках брутальної суперечки між чоловіками в їхньому офісі.

Вона написала в Atlanta Black Star, що у 20 років прийшла працювати у колцентр.

Коли її колеги дізналися, що вона дочка проповідника і досі незаймана, вони влаштували парі. Чоловіки посперечалися, хто ж позбавить її цноти.

"Я очікувала, що ця інформація спричинить остракізм, але насправді вона мала протилежний ефект", - пояснила жінка. "Хлопці почали приділяти мені багато уваги, і я стала дуже "ходовим товаром".

Вона сказала, що "втомилася" від своїх колег за винятком її майбутнього чоловіка, з яким вона прожила понад десять років. Тому саме йому вона залишила свій номер телефону.

Вони спілкувалися годинами, почали зустрічатися і врешті-решт одружилися. Вона була щаслива у шлюбі, поки не дізналася про парі в офісі, коли колишній колега проговорився під час недавньої вечірки.

"Він проговорився, що в колцентрі було укладено парі, коли ми всі там працювали", - написала вона. "Я була розчавлена і дуже засмученацим зізнанням".

Коли пара повернулася додому із вечірки, вона запитала про це коханого і він зізнався, що брав участь у "дитячій" суперечці. Втім, чоловік також звинуватив свою дружину в "надмірній реакції".

"Він сказав, що, хоча парі його мотивувало, коли він познайомився зі мною, він закохався в мене і не шкодує, що одружився", - написала вона. "Я ясно дала зрозуміти, що я відчуваю до нього за те, що він зайшов так далеко, що одружився зі мною лише для того, щоб виграти парі і позбавити мене цноти".

Жінка вважає це "грубим і огидним" і тепер "подумує про розлучення" після розмови з батьками.

Нагадаємо, жінка поділилася секс-відео сина та невістки із сусідами. Вона встановила приховану камеру у їхній спальні.

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