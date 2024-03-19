Жінка дізналася про зради нареченого-військового завдяки застосунку для фітнесу – відео

Він спалював калорії далеко не під час пробіжки.

Жінка розповіла, як викрила свого нареченого-зрадника завдяки застосунку для фітнесу.

Про це пише nypost.com.

Меган МакГі відчула тривогу, коли її коханий-військовий, з яким вона прожила чотири роки, раптово зажадав "перерви" в їхніх стосунках у листопаді 2020 року.

У пошуках відповідей, які могли б пояснити його раптову потребу в дистанції, допитлива білявка переглянула онлайн-активність свого нареченого, щоб розкрити його секрети, від яких прискорюється серцебиття.

"Я вивчила його карту пробіжок у застосунку для тренувань Strava і зрозуміла, що він пробігав повз, робив паузу або закінчував за адресою, де жила його дівчина-військова", - пояснила виданню 29-річна МакГі з Вірджинії. "Їхні стосунки завжди спричиняли у мене дивне відчуття, і вони служили разом. Виявлення цих карт стало тією зачіпкою, яка підтвердила мої підозри щодо їхніх романтичних стосунків – а решта вже історія".

А тепер зраджена наречена творить історію TikTok, ділячись шокувальними подробицями свого відкриття, яке поклало край її шлюбу.

"Я дізналася через Strava, що мій колишній зраджував мене", - оголосила вона віртуальній аудиторії, яка налічує понад 1,8 мільйона Інтернет-глядачів. "Strava – це соціальна мережа, де друзі можуть стежити одне за одним і ділитися своїми тренуваннями. Ви можете вийти на пробіжку, поплавати або піти в похід і опублікувати це на своїй сторінці Strava, і це буде доступно всім вашим друзям".

Коли коханий повернувся додому з ротації, він не дуже багато ходив на роботу, тому більшість днів чоловік проводив на пробіжках.

"Бували випадки, коли я пропонувала піти з ним на пробіжку, а він вигадував якусь відмовку про те, що забіжить занадто далеко для мене, або що я не зможу за ним встигнути", - додала МакГі.

Але коли її обранець, якого вона зухвало називає "той маленький проноза", самовільно вирішив, що візьме творчу відпустку від їхнього спільного життя, підозри жінки загострилися. І вона мала рацію.

Невдовзі після того, як вона перейняла навички агента ФБР, технічно підкована Макґі зіткнулася з потворною правдою про зраду свого хлопця.

"Зрештою, за допомогою його бігових карт Strava я виявила, що він починав свою "пробіжку" біля нашого будинку, а закінчував її біля її будинку", - розповіла скривджена кохана, ділячись скриншотом маршруту пробіжки свого колишнього.

Меган МакГі / Фото: скриншот з відео

"І хоча це не розповіло мені всієї історії", - продовжила МакГі, зазначивши, що вона також чула шепіт про негідну поведінку свого колишнього чоловіка з декількох інших джерел. "Це, безумовно, дало мені багато впевненості в тому, з ким він мене зраджував і що він робив весь той час, поки його не було".

Нагадаємо, чоловіка-зрадника обманом змусили розповісти правду в прямому ефірі радіо. Жінка запідозрила свого чоловіка, коли знайшла в його машині "докази" того, що у нього була інша.

Читайте також: