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Жінка дізналася про зраду чоловіка після того, як цуценя проковтнуло стринги його коханки

Жінка дізналася про зраду чоловіка після того, як цуценя проковтнуло стринги його коханки

Коргі у ветеринара / Фото: Freepik

Екстрений візит до ветеринара призвів до того, що брудна таємниця несподівано виринула на поверхню.

Молода ветеринарка у свій перший день на новій роботі опинилася в центрі драматичного конфлікту між подружжям, коли вміст шлунку їхнього цуценяти виявив докази бурхливої інтрижки.

За словами жінки, бідолашне цуценя було серйозно хворим, коли його привезли, а подальші рентгенівські знімки показали непрохідність у животі. Операція, яка минула успішно, встановила, що причиною закупорки стали жіночі стринги – і вони не належали дружині.

На Reddit 26-річна ветеринарка написала: "Цуценя привезли дуже хворим, ми зробили рентген, знайшли перешкоду, зробили операцію, і виявилося, що це були стринги. Ми відклали їх вбік. Згодом з'являється власниця. Ми пояснили, що знайшли, а вона каже: "Стринги?! У мене немає стрингів! У мене ніколи не було стрингів!". Вона покликала свого чоловіка та кричала на нього. Виявляється, він її зраджував і це стринги його таємної коханки. Мені стало її шкода. Який жахливий спосіб дізнатися, що твій чоловік тебе зрадив. Але це мій перший день на роботі. Сподіваюся, вона розлучиться з ним і скоро почуватиметься краще".

Додавши, що вона "зовсім не очікувала такого", авторка допису продовжила: "Всі жартували про стринги, і всі ми дивилися на них, і було декілька жартів щодо цього, але ніхто з нас не думав, що це коли-небудь призведе до того, що сталося. Жінку дуже шкода. Вона намагалася не плакати, але було дуже очевидно, що вона збиралася, навіть якщо вона була просто сповнена гніву".

Юзери прокоментували історію у коментарях: "Ну і пекельний перший день, чи не так! Подвійно соромно, що життя цуценяти було під загрозою. Нехай вони з собачкою будуть здорові і щасливі, а цей тупий отримає по заслугах", "Цуценя, очевидно, опинилося в потрібному місці в потрібний час".

Нагадаємо, чоловік помер у день свого весілля і наречена дізналася про його таємне життя. Зараз вона намагається впоратися з депресією, тривогою і посттравматичним стресовим розладом.

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