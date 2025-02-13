Жінка "допомагала" чоловікам займатись сексом з її подругами і заробляла на цьому

На суді жінка зазначила, що запропонувала подругам підзаробити. За посередництво вона брала з них 500 грн.
У Дніпрі до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка за гроші допомагала чоловікам займатись сексом зі своїми подругами. Її звинуватили у сутенерстві.
Про це йдеться у вироку Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.).
За даними суду, жінка знайомим чоловікам розповіла, що у неї є подруги, які за гроші можуть зайнятись з ними сексом. За це вона брала гроші.
У березні 2024 року чоловік, який був залучений поліцією для проведення слідчих дій, у місті Мирноград Донецької області зайнявся сексом з подругою підсудної. За це він заплатив 1500 грн, які йому передали співробітники поліції.
Ще один "агент" поліції заплатив 2500 грн, які йому передали правоохоронці, за секс з іншою подругою підсудної. Звідниця за це отримала 500 грн.
На суді підсудна провину визнала. Вона зазначила, що раніше зустрічалась з різними чоловіками, оскільки була зареєстрована на сайті знайомств.
"В 2024 році їй телефонували незнайомі чоловіки та пропонували зустрітися для надання сексуальних послуг, але вона відмовляла їм, оскільки зараз мешкає з чоловіком. Дві дівчини є її подругами, у яких на той час було скрутне матеріальне становище, і тому вона запропонувала їм за гроші надати сексуальні послуги цим чоловікам, на що останні погодилися. Вона домовлялася з чоловіками про час та місце зустрічі неподалік від її дому, ціну послуг визначали подруги, а собі з кожної зустрічі вона брала 500 грн. Таких випадків було два, в березні та квітні", - йдеться у свідченні підсудної.
Суд визнав жінку винною за ч.1 ст. 302 та ч.2 ст. 302 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.
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