Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жінка "допомагала" чоловікам займатись сексом з її подругами і заробляла на цьому

Жінка "допомагала" чоловікам займатись сексом з її подругами і заробляла на цьому

У Дніпрі засудили жінку, яка заробляла на сутенерстві. / Фото: Рixabay

На суді жінка зазначила, що запропонувала подругам підзаробити. За посередництво вона брала з них 500 грн.

У Дніпрі до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка за гроші допомагала чоловікам займатись сексом зі своїми подругами. Її звинуватили у сутенерстві. 

Про це йдеться у вироку Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, жінка знайомим чоловікам розповіла, що у неї є подруги, які за гроші можуть зайнятись з ними сексом. За це вона брала гроші. 

У березні 2024 року чоловік, який був залучений поліцією для проведення слідчих дій, у місті Мирноград Донецької області зайнявся сексом з подругою підсудної. За це він заплатив 1500 грн, які йому передали співробітники поліції. 

Ще один "агент" поліції заплатив 2500 грн, які йому передали правоохоронці, за секс з іншою подругою підсудної. Звідниця за це отримала 500 грн. 

На суді підсудна провину визнала. Вона зазначила, що раніше зустрічалась з різними чоловіками, оскільки була зареєстрована на сайті знайомств. 

"В 2024 році їй телефонували незнайомі чоловіки та пропонували зустрітися для надання сексуальних послуг, але вона відмовляла їм, оскільки зараз мешкає з чоловіком. Дві дівчини є її подругами, у яких на той час було скрутне матеріальне становище, і тому вона запропонувала їм за гроші надати сексуальні послуги цим чоловікам, на що останні погодилися. Вона домовлялася з чоловіками про час та місце зустрічі неподалік від її дому, ціну послуг визначали подруги, а собі з кожної зустрічі вона брала 500 грн. Таких випадків було два, в березні та квітні", - йдеться у свідченні підсудної. 

Свідчення підсудної / ©
Свідчення підсудної

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст. 302 та ч.2 ст. 302 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну. 

Читайте також: 

ТСН новини 18:00 13 лютого. Трамп хоче зустрічі з Путіним! Депутати заблокували Раду!

ТСН новини 18:00 13 лютого. Трамп хоче зустрічі з Путіним! Депутати заблокували Раду!

Повʼязані теми:

Наступна публікація