Жінка ганяла по зустрічній, а коли її зупинили - вкрала поліцейське авто: як все закінчилось

У Німеччині 29-річна полька на автобані A9 поблизу Лейпцига їхала по зустрічній смузі руху, а згодом ще і припаркувалась посеред швидкісної траси. Поки копи намагались відігнати її авто, жінка вкрала поліцейське і влаштувала перегони.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Водії, які їхали з Мюнхена до Берліна, біля села Відемар у Північній Саксонії в ніч проти 16 березня повідомили у поліцію про автомобіль Volkswagen Golf на польських номерах. Транспорт ганяв по трасі зустрічною смугою.

На місце події прибула поліція. Тоді жінка припаркувала свій автомобіль просто на смузі швидкісного руху. Копи залишили водійку в салоні свого автомобіля, намагаючись відігнати її Volkswagen. Тоді 29-річна громадянка Польщі завела поліцейське авто та влаштувала перегони з поліцією.

Порушницю вдалось зупинити за 5 кілометрів від місця. Виявилось, що в ту ніч вона вже отримала штраф за порушення швидкості. Громадянка Польщі була тверезою, тести на наркотики також показали негативний результат.

Наразі поліція розслідує обставини події.

Нагадаємо, у Польщі в селищі Раціборовіце в Нижньосілезькому воєводстві знайшли мертвими 36-річну матір та її 1-річного сина. Трагедія сталась після того, як батьки дізнались, що у дитини діагностували епілепсію.

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