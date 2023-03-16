Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жінка ганяла по зустрічній, а коли її зупинили - вкрала поліцейське авто: як все закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жінка ганяла по зустрічній, а коли її зупинили - вкрала поліцейське авто: як все закінчилось

Фото: pixabay.com

Жінка була абсолютно тверезою, мотиви її дій невідомі.

У Німеччині 29-річна полька на автобані A9 поблизу Лейпцига їхала по зустрічній смузі руху, а згодом ще і припаркувалась посеред швидкісної траси. Поки копи намагались відігнати її авто, жінка вкрала поліцейське і влаштувала перегони. 

Про це пише польське видання wprost.pl

Водії, які їхали з Мюнхена до Берліна, біля села Відемар у Північній Саксонії в ніч проти 16 березня повідомили у поліцію про автомобіль Volkswagen Golf на польських номерах. Транспорт ганяв по трасі зустрічною смугою. 

На місце події прибула поліція. Тоді жінка припаркувала свій автомобіль просто на смузі швидкісного руху. Копи залишили водійку в салоні свого автомобіля, намагаючись відігнати її Volkswagen. Тоді 29-річна громадянка Польщі завела поліцейське авто та влаштувала перегони з поліцією.

Порушницю вдалось зупинити за 5 кілометрів від місця. Виявилось, що в ту ніч вона вже отримала штраф за порушення швидкості. Громадянка Польщі була тверезою, тести на наркотики також показали негативний результат. 

Наразі поліція розслідує обставини події. 

Нагадаємо, у Польщі в селищі Раціборовіце в Нижньосілезькому воєводстві знайшли мертвими 36-річну матір та її 1-річного сина. Трагедія сталась після того, як батьки дізнались, що у дитини діагностували епілепсію.

Читайте також: 

Блогери влаштували перегони та спричинили аварію

Блогери влаштували перегони та спричинили аварію

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
101
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація