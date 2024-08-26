Жінка "геніально" помстилася колишнім за допомогою метеорологів: що вона утнула

Жінка розробила геніальний і водночас химерний план, як помститися своїм колишнім за допомогою метеорологічного бюро.

Про це пише Mirror.

26-річна Бетані Гант подала їхні імена до метеорологічної служби, щоб використати їх для назв штормів 2025 року. Британка пояснила, що випадково натрапила на форму, коли перевіряла погоду.

"Коли я натрапила на цю сторінку, я подумала, чому б не назвати їх на честь моїх колишніх і колишніх моїх подруг (частково жартома, частково тому, що я дійсно хотіла, щоб їх обрали), тому я ввела імена і наступного дня опублікувала TikTok", - розповіла вона. Відео стало вірусним за одну ніч, зібравши приголомшливі 286 000 переглядів і тисячі вподобань.

У розділі анкети "Причина вибору імені" Бетані кумедно написала: "Це все імена моїх колишніх і я хочу, щоб вони також несли відповідальність за руйнування життів інших людей. Мені було б дуже приємно почути, як люди описують шторм: "Том зруйнував мої плани на день народження", так само, як він зруйнував мої плани на 2022 рік. Я, чесно кажучи, думала, що, можливо, декілька друзів побачать це і знайдуть це смішним. Але я не очікувала, що TikTok вибухне так сильно, як це сталося, і що так багато людей також будуть надсилати свої імена".

Сотні користувачів у коментарях похвалили "знакову" і "королівську" поведінку Бетані: "Це геніально", "Один з моїх колишніх є в цьому списку, так що я молюся, щоб вони ухвалили ваші пропозиції", "Боже мій, твої аргументи змусили мене абсолютно зморщитися від сміху", "Це змусило мене реготати, мені подобається", "Вибачте, тепер я одержима цим".

Нагадаємо, дружина відключила систему життєзабезпечення 38-річного чоловіка в помсту за зради. У нього стався крововилив у мозок в будинку коханки.

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