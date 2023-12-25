Жінка гірко розплакалася через різдвяні подарунки від нареченого та його сім'ї: що вони вручили

Жінка поділилася своїм розчаруванням після отримання подарунка від родини нареченого на Різдво.

Користувачка розповіла про святковий провал на Reddit.

Вона написала: "Цього року я поїхала до будинку свого нареченого на Різдво. Це був мій перший раз, тому що натомість ми зазвичай ходили до моєї родини. Я підготувала досить дорогий подарунок для мого нареченого Дена, пов'язаний з його хобі, я купила хороші подарунки для батьків Дена, засновані на речах, про які я говорив з ними раніше, і я вручила невеликі упакування шоколадних цукерок для кожного з інших його родичів (я не так добре їх знала). Я не чекала багато подарунків від родичів Дена, тому що не дуже добре знала багатьох з них, але я напевно очікувала більшого, ніж отримала. Спочатку я зраділа, коли побачила, що для мене є велика купа подарунків. Однак коли я відкрила перший, це був лише шматок вугілля. Всі сміялися, а я просто усміхалася, думаючи, що це жартівливий подарунок і інші презенти будуть іншими. Але кожен із них виявився вугіллям. Усі 18 із них".

Засмучена і зніяковіла жінка розплакалася і накинулася з претензіями на коханого. Але він спокійно пояснив, що це давня традиція у його сім'ї, коли вони дарують вугілля новачкам, які вперше святкують із ними Різдво. Він додав, що так простіше, оскільки всім родичам, які, можливо, погано знають новачка, не треба перейматися пошуком подарунка, і для новачка це теж цікавий досвід.

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"Я сказала Дену, що не можу повірити, що заради цього пропустила сімейне свято і пішла. Але тепер Ден і деякі з його родини розривають мій телефон, говорячи, що я поставила його в незручне становище перед його родичами і зробила це ніяковим для всіх".

Користувачі Reddit стали на її захист у коментарях:

Через це ви пропустили Різдво своєї сім'ї, і вони не мали робити це з вами без попередження чи вашої згоди. Те, що їм подобається ця традиція, не означає, що вона не може завдати вам шкоди, і вони явно зіпсували привід, а потім дали вам дурне пояснення

Особливо неуважний у всьому цьому твій наречений, ти заслуговуєш на краще! Це було приниження

Це був бездумний і підлий вчинок. Ви були такі дбайливі і добрі до них. Мені дуже шкода, сподіваюся, ви провели щасливіший час зі своєю родиною.

Скажіть своєму нареченому, що вам потрібен час подумати про це. Це був поганий жарт. Блокуйте решту, вам не потрібен їхній постійний негатив

Нагадаємо, жінка помстилася чоловікові на Різдво за його "егоїстичний" подарунок. Вона чекала на час розплати цілий рік.

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