Жінка хірургічним шляхом зробила собі ямочки на щоках: який вона тепер має вигляд (фото)

Жінка, яка завжди мріяла мати ямочки на щоках витратила 1500 доларів на операцію.

Про це пише nypost.com.

29-річна уродженка Бостона Беккі Танг розповіла, що у 17 років часто робила пірсинг щік після того, як хтось сказав їй, що від цієї процедури у неї з'являться ямочки.

"Я носила їх, можливо, три місяці, а потім зняла", - пояснила Танг.

Беккі Танг / Фото: Kennedy News and Media

Змирившись з життям без ямочок, жінка врешті-решт вона забула про свою одержимість на тривалий час, поки їй не сказали про операцію.

У січні 2023 року вона лягла під ніж хірурга. Операція тривала лише 20 хвилин.

Беккі Танг / Фото: Kennedy News and Media

"На кожен бік пішло близько п'яти хвилин. Це просто швидкий стібок усередині щоки, який тягне м'яз", - пояснила вона.

Після операції Танг сказала, що мала "божевільний" вигляд через те, що її новенькі ямочки були такими глибокими, але врешті-решт вона полюбила їх. Беккі також заявила, що її обличчя набрякло.

Беккі Танг / Фото: Kennedy News and Media

"Перші два дні я почувалася дуже набряклою. Боляче не було, я могла їсти і говорити. Єдиний раз, коли мені було боляче, це якщо я дуже сміялася. У мене було три дні антибіотиків, але біль був цілком керованим. Я приймала знеболювальні лише першого дня, а потім все було гаразд", - розповіла жінка.

Танг також стверджувала, що операція не вплинула на її сон. Втім, у результаті, після загоєння у неї залишилася лише одна ямочка на лівій щоці. Її видно лише тоді, коли вона усміхається.

Беккі Танг / Фото: Kennedy News and Media

Попри це, Танг стверджує, що з нею все гаразд і згадує, що лікар попередив її, що це може статися.

"Під час консультації лікар сказав, що у невеликого відсотка людей ямочки повністю зникають або зникають настільки, що їх можна побачити лише тоді, коли вони усміхаються. Я стала однією із тих, у кого вони майже повністю зникли", - розповіла вона.

Беккі Танг / Фото: Kennedy News and Media

Тепер жінка знову хоче зробити цю процедуру.

Нагадаємо, у Великій Британії 27-річний чоловік народив дитину, бо його кохана не могла завагітніти. Заради цього він призупинив свій трансгендерний перехід.

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