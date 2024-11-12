Жінка хоче розлучитися з чоловіком, із яким прожила 25 років, через "просту" звичку

Безневинна, на перший погляд, тактика її чоловіка під час суперечок і розбіжностей довела її до крайньої межі.

Жінка розглядає можливість розлучення з чоловіком через, здавалося б, "просту" звичку, з якою вона більше не може впоратися.

Як пише Mirror, на популярному форумі Reddit – Two Hot Takes – вона запитала, чи не буде вона неправа, якщо розлучиться з чоловіком, проживши з ним понад двадцять років, тому що він "ставить забагато запитань".

Вона пояснила, що завжди вважала їхні стосунки чудовими, а будь-які проблеми, що виникали у них, були її провиною, тому що вона завжди бачила свого чоловіка "дуже розумним, милим, щедрим і турботливим чоловіком".

Проблеми виникають щоразу, коли вони не погоджуються або сперечаються, тому що він здатен завжди залишатися "спокійним і раціональним", тоді як 42-річна жінка бореться з цим і "розгублена, коли намагається аргументувати або відстоювати свою позицію".

Це тому, що її чоловік ставить "багато запитань – про все, особливо коли йому щось не подобається або він вважає, що це можна було б зробити краще". Вона пояснила: "Я думаю, що це дуже дратує і розчаровує. Він каже, що "просто намагається зрозуміти", але часто здається, що він намагається змусити мене зрозуміти, наскільки безглуздим був мій вчинок. Це відчувається як приниження. Найкращий спосіб описати це – він розмовляє зі мною, як батько з дитиною, який намагається змусити її зрозуміти, що вона зробила не так".

Вона пояснила, що її чоловік часто застосовує цю тактику перед їхніми двома синами, яким три та шість років, і вони почали розмовляти з нею так само і ставити під сумнів усі її дії.

Серед інших запитань, які він ставить – "чому ти не зробила цього раніше?" і "чи вважаєш ти, що це найкраще, що ти можеш зробити зараз?". Жінку це дратує, але вона "завжди пропускала це повз вуха", бо завжди вважала, що занадто багато читає в тому, що він говорить і як він це говорить.

Вона також намагається сформулювати, що її "чоловік насправді робить, щоб засмутити" її, описуючи це як відчуття, схоже на "допит", під час якого їй здається, що вона повинна виправдовувати все, що робить і говорить.

Вона продовжила: "У мене розвинулася тривога через це. Я хвилююся через такі прості речі, як купівля продуктів – чому я змінила нашу марку мила? Чому я обрала саме це мило? Це було єдине таке мило? Чи шукала інші варіанти, чи лише цей? Чи я дивилася тільки в Target, чи ще десь шукала нашу звичайну марку?".

У коментарях юзери поділилися своїми порадами:

Припиніть відповідати. Просто скажіть, що вам так захотілося. Потім подивіться на нього. Потім розсмійтеся і скажи: "О, милий. Ти можеш ставити всі запитання, які хочеш, але відповідь все одно буде одна – тому що я так захотіла.

Ого, він такий дратівливий! Я цього не витримаю. Ваша тривога буде набагато меншою, коли ви підете. Просто будьте розумні щодо від'їзду і спочатку поговоріть з адвокатом. Щасти вам!

Те, що він робить, підриває вас. Він змушує вас ставити під сумнів кожен вибір, який ви робите, щоб ви не відчували впевненості у своїй здатності зробити щось правильно. Тепер ваші діти сумніваються у вашій здатності функціонувати і ухвалювати рішення. Це підступно і навмисно. Ви не повинні брати участь у цих допитах. Ви не несете відповідальності ні перед чоловіком, ні перед дітьми. Але, чесно кажучи, він робить це і насолоджується тим, що є головним. Він так просто не віддасть свою владу.

Нагадаємо, чоловік переплутав дату народження дружини та залишив її в аеропорту. Через його помилку жінку не пустили на літак.

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