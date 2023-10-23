Жінка хоче змінити ім'я шестирічної дитини після "жахливого" зізнання чоловіка

Жінка розповіла, що змінює ім'я своєї шестирічної доньки після того, як стала відома правда про її чоловіка.

Про це пише Mirror.

Спочатку пара не могла дійти єдиної думки щодо ідеального імені для своєї доньки, поки врешті-решт не вирішила називати її Мейв. Це ім'я запропонував її коханий. Але коли їхній дочці виповнилося шість років, засмучена мама нарешті дізналася про правду, яка стоїть за його рішенням. Коли вона завітала на вечерю з університетськими друзями свого чоловіка, вони розповіли їй неприємну правду.

На Reddit мама пояснила: "Я і мій чоловік на подвійному побаченні з ним і одним з його старих друзів, яких він не бачив від часів коледжу. Це був чудовий вечір, доки не спливло ім'я нашої дівчинки. На що у його друга з'явився дивний вираз обличчя. Я одразу подумала, що щось не так, і змусила його розповісти мені, що саме. Потім він сказав: "Так звали його дівчину з коледжу".

Вона додала, що її чоловік поводився дивно і ніколи не згадував ім'я своєї колишньої коханої, зазначивши: "Я чула про цю дівчину і знала, що він у неї закохався, а вона з ним порвала... Він жодного разу не назвав її на ім'я. Як ви розумієте, вечір був зіпсований цією бомбою".

Далі жінка сказала, що вважає "неймовірно моторошним" те, що її дитину назвали на честь жінки, з якою її чоловік зустрічався і яку кохав. Тому вона вирішила змінити ім'я їхньої дочки: "Я сказала йому, що згідно із законом поміняю її ім'я на інше. Моя дочка не заперечує, але він заперечує і наполягає, що я "зашкоджу її самовідчуттю". Однак мама зухвало написала: "Я все одно це зроблю".

Думки користувачів соціальних мереж розділилися: деякі заявили, що хоча її чоловік мав бути правдивим, вона не повинна змінювати ім'я дочки.

Чоловіку, звичайно, слід було згадати, що він зустрічався з кимось з таким ім'ям. І ваше почуття образи та зради зрозуміле. Але намагатися змінити ім'я шестирічної дитини через вашу образу - це величезна надмірність

Я розумію, що те, що зробив ваш чоловік було моторошним, і вам потрібно про це поговорити. Але це не привід змінювати ім'я дитини. Нерозумно ставити ревнощі вище власної дитини

Мейв змусила б вас думати насамперед про дочку, а не про колишню дівчину

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