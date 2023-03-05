Жінка хотіла швидко схуднути без дієт: через це її внутрішні органи стали схожі на "бетон"

Жителька Великої Британії 45-річна Пінкі Джоллі хотіла схуднути без дієт та звернулась до клініки в Стамбулі, де їй пообіцяли зробити операцію із зменшення шлунку за низькою ціною. Проте після цього у неї діагностували складну інфекцію, яка перетворила її внутрішні органи на "бетон".

Про це пише mirror.co.uk.

Пінкі Джоллі розповідає, що медики були занепокоєні через те, що вона поправилась до 112 кілограмів, маючи проблеми зі здоров'ям, та порадили їй схуднути. Жінка, щоб не сидіти на дієтах, вирішила на 85% зменшити свій шлунок. Для цього на одній із платформ, де небайдужі допомагають тим, хто це потребує, британка зібрала 2 тисячі фунтів та поїхала до Туреччини. Саме у цій країні операція зі зменшення шлунку була найдешевшою.

У листопаді 2022 року Пінкі прооперували, проте одразу після цього в неї почались проблеми зі здоров'ям: постійний сильний біль у животі, блювота і зневоднення. У грудні жінка звернулась до британських медиків. Після обстеження ті виявили серйозну інфекцію, яка перетворила внутрішні органи пацієнтки "на бетон".

"Я втратила чотири кілограми за чотири тижні, тому що мій шлунок крихітний. Я хотіла скинути вісім кілограмів за два роки. Вони повністю провалили операцію і залишили мої нутрощі настільки інфікованими, що, за словами лікарів, вони стали твердими, як бетон", - каже Пінкі Джоллі.

Фото: mirror.co.uk

Хірургам наприкінці січня 2023 року довелося "промити" внутрішню частину шлунку жінки, щоб врятувати їй життя. Після цього вона більше місяця боролася з сепсисом у лікарні Королівського університету Ліверпуля.

Пінкі каже, що схудла до 82 кілограмів, проте зараз не може їсти твердої їжі та хвилюється за свій стан. Вона шкодує, що погодилась на дешеву операцію в Туреччині.

Нагадаємо, у Бельгії 35-річну жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

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