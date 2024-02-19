Жінка інсценувала 17 вагітностей та отримала 110 000 євро – фото

Італійку звинувачують в інсценуванні не менше 17 вагітностей – 12 викиднів та 5 фальшивих пологів – щоб отримати допомогу у розмірі 110 000 євро.

Про це пише Oddity Central.

У 50-річної Барбари Іоеле за останні 24 роки була незвичайна кількість вагітностей, що призвело до багаторічної відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та виплат державної допомоги. Згідно з документами, наданими жінкою, вона мала 17 вагітностей, 12 з яких обірвалися. Інші п'ять нібито призвели до народження здорових немовлят на ім'я Бенедетта, Анжеліка, Абрамо, Летиція та Ісмаель. Втім, немає жодних записів про те, що вони колись були зареєстровані, і ніхто їх ніколи не бачив.

Барбара "народила" свою молодшу дитину в грудні минулого року, але тепер влада стверджує, що на пізніх термінах "вагітності" вона перебувала під наглядом, і у них є докази того, що вона ніколи не була при надії. Вони також звинувачують її в тому, що вона інсценувала всі 17 заявлених вагітностей, щоб отримати грошову допомогу та відпроситися з роботи.

Барбара Іоеле / Фото: facebook.com/davide.pizzinato

Справа Барбари нещодавно потрапила до заголовків національних новин Італії, і не дарма. Її історія настільки неймовірна, що більшість режисерів визнали б її надмірною. Прокурори стверджують, що її ретельно продумане шахрайство за останні два десятиліття містило крадіжку свідоцтв про народження з римської клініки та інших підроблених документів, а також підписів лікарів, подушок, що імітують вагітний живіт, та відрепетирувану прогулянку, щоб мати вагітний вигляд.

Щоб заявити про всі свої вагітності, Барбара зареєструвала вкрадені медичні довідки підробленими підписами і змогла отримати близько 110 000 євро у вигляді допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також роки декретної відпустки від різних роботодавців. Неймовірно, але ніхто нічого не підозрював, враховуючи, що вона, як повідомляється, робила це від 2000 року, але її успіх закінчився минулого року, коли трудова поліція почала стежити за її останньою вагітністю, збираючи докази того, що вона насправді не була вагітна. Це започаткувало розслідування її попередніх вагітностей.

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"Я чудово знав, що моя партнерка не вагітна", — зізнався на допиті Давід Піццинато, 55-річний партнер Барбари, стверджуючи, що знав про її шахрайство від 2012 року, коли почалися їхні стосунки. Його звинувачують у співучасті, але, очевидно, він більш ніж готовий дати свідчення проти Іоеле в обмін на м'якіший вирок.

Що стосується жінки, то, попри незаперечні докази проти неї – відсутність у неї п'ятьох дітей, підроблені документи, свідчення партнера, стеження тощо – вона залишається непокірною. Щоб не з'явитися на допит, 50-річна жінка надала дві медичні довідки, цього разу справжні, які підтверджують її тяжкий стан здоров'я. Проте їй загрожує ув'язнення за фінансове шахрайство та шахрайство з особистими даними, серед інших звинувачень.

Нагадаємо, жінка намагалася втекти з клініки після пластичної операції, щоб не платити. Її зупинили на вулиці.

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