Жінка-кіборг вставила всередину тіла прах свого покійного чоловіка – фото, відео

Жінка-кіборг, яка встановила світовий рекорд за унікальні технологічні імпланти, розкрила незвичайне місцеперебування праху свого чоловіка.

Анастасія Сінн, яка працює каскадеркою та фокусницею, потрапила до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість технологічних імплантів у тілі (жінка) у лютому 2023 року в Мілані.

У неї є 52 металеві чипи, деякі з яких магнітні, вставлені в її тіло, які дозволяють їй виконувати різні завдання, зокрема відкривати відео на своєму телефоні, здійснювати дзвінки та відчиняти двері.

Однак у новому відео на YouTube Анастасія пояснила, що деякі з них мають більш сентиментальне призначення. Зокрема два служать нагадуванням про її покійного чоловіка, Джона Едварда Сзелеса або Дивного Джонатана.

Анастасія сказала: "Ті, які найбільше значать для мене — це ті, що про пам'ять мого чоловіка, тому я маю чип тут, у моєму серці, який, коли я сканую з телефону... Насправді, він не в моєму серці, він на моєму серці". Вона продовжила класти свій телефон на груди поруч із імплантом, і автоматичний голос відповів: "Сьогодні я вийшла заміж за свого найкращого друга". Телефон автоматично відтворив миле відео із весілля пари, де її чоловік йде проходом із "великою кока-колою та окулярами".

Анастасія продовжила: "І в мене теж є один імплантат з його прахом. Тут (на її руці) є медальйон у формі серця, а там його прах і магніт. Це татуювання про нього і коли ви скануєте прах, то почуєте історію в пам'ять про нього… Звук мене засмучує. Це справді чудовий меморіал. Тепер він буде зі мною назавжди".

Імпантат із прахом чоловіка Анастасії / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасія розповіла, що сама зробила імплантат, купивши медальйон та додавши магніти та прах чоловіка.

Вона також поділилася, що має зручний імплантат у коліні, який дозволяє їй відчиняти вхідні двері, коли руки зайняті продуктами.

Інший імплантат зателефонує 911, щойно його відсканують за допомогою телефону. Але можливості, схоже, безмежні, оскільки, за її словами, інші спалахують, коли вони торкаються дверей готелю, а ще один працює як "температурний чип".

Анастасія Сінн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасія сказала, що раніше у неї в нозі був комп'ютер, і на ній залишилася вм'ятина від носіння його протягом трьох років після видалення, але потім вона вирішила вставити ще один.

Однак вона не планує зупинятися на цьому, оскільки тепер жінка хоче зробити "кіборг-протези". Це міститиме видалення її корінних зубів і додавання "зуба USB", "миготливої кнопки", вампірських "ікл", а також перетворення на "людське радіо".

Нагадаємо, 55-річна жінка продала коней і витратила гроші на нові обличчя та тіло. Вона повністю змінила своє життя та похизувалася фото "до" і "після".

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