Жінка кинула бойфренда після виграшу мільйона в лотерею: він вимагає половину призу

У Великій Британії експара воює через мільйон фунтів стерлінгів, який виграла у лотерею.

Про це пише The Sun.

39-річний Майкл Картлідж і 37-річна Шарлотта Кокс, які зустрічалися протягом трьох місяців, купили виграшний лотерейний білет в магазині. Але через декілька тижнів жінка кинула бойфренда і її визнали єдиною переможницею.

Майкл поділився, що попри те, що купила і подряпала білет його обраниця, саме він запропонував цю ідею. Також він додав, що намагався перевести їй гроші за покупку у крамниці, але через слабкий сигнал йому не вдалося цього зробити. Тож оплату здійснила вона.

Вдома ввечері пара дізналася, що виграла мільйон. Щасливі вони вирушили на море, щоб відсвяткувати цю подію. За його словами, Шарлотта спочатку вирішила поділити виграш. Він стверджує, що вони також обговорювали покупку будинку та машини на виграні кошти.

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Чоловік пригадав: "Все було гаразд, ми вписали ім'я Шарлотти на карті, і вона мала бути на її ім'я, але на спільному рахунку. Ми говорили про купівлю нового будинку, можливо, трикімнатного. І вона хотіла нову машину, нічого особливого, "КІА" чи щось таке. Нам сказали відкрити приватний рахунок у банку. Ми поїхали і зробили це. Минуло трохи більше трьох тижнів після нашої перемоги".

Але невдовзі Шарлотта кинула його, перш ніж заявити, що стала єдиною переможницею.

Він пригадав, як "ні з того ні з сього" обраниця попросила його піти з будинку через подругу. Так він і зробив — і взяв із собою виграшну картку.

Майкл розповів: "У понеділок вранці Шарлотта вийшла з дому і більше не повернулася. Мені зателефонувала моя подруга і сказала, що Шарлотта була на зв'язку та хотіла, щоб я вийшов із дому. Від цього моменту справи пішли підозріло. Я знав, що вона щось замислила. Я подумав: "О, ось і все". Вона забула скретч-карту у будинку, тож я взяв її і пішов до мами. Потім вона повернулася додому і зрозуміла, що квиток у мене".

Чоловік віддав білет представникам лотереї та розповів про ситуацію. Керівники Camelot розпочали розслідування, зокрема перегляд записів з камер відеоспостереження в магазині, та повідомили Майклу, що мільйон фунтів стерлінгів буде поділено. Але потім нові власники лотереї Allwyn ухвалили рішення, що Шарлотта є єдиною законною претенденткою на шалену суму.

Зі свого боку, Майк стверджує, що має право на половину суми, і готовий подати до суду.

Він сказав: "Я шокований. Я можу відверто зізнатися, що без Шарлотти ми б не отримали цей квиток, але і вона без мене не отримала б його. Я знаю, що за нього заплачено з її банківського рахунку, але морально це має бути 50 на 50. Я готовий боротися, щоб мені заплатили те, що мені належить. Особливо після того, як Camelot із цим погодилася. Тепер, коли до влади прийшов новий власник, вони вчинили повний розворот".

Тим часом, джерела, близькі до Шарлотти, стверджують, що її колишній хлопець не має права на гроші. Вони додали: "Один мільйон фунтів ще ніколи не приносив стільки страждань. Це зіпсувало останні три місяці для неї та її сім'ї. Майкл не має права на ці гроші. Він поганий чоловік. Шарлотта виграла, вона заплатила за квиток і подряпала його".

Згодом прокоментувала інцидент і сама Шарлотта: "Я купила квиток. Гроші він мені не переказав. Це все нісенітниця, я не хочу мати з цим нічого спільного".

Після цього у Allwyn заявили, що лише людина, ім'я якої написане на звороті квитка, може претендувати на приз. Отже, виграш дістанеться лише Шарлотті.

"Приз може бути виплачено лише одній людині, і про це завжди чітко повідомляється претендентам на приз. Якщо позивач погоджується розділити приз з іншими сторонами після виплати призу, ми завжди рекомендуємо укласти юридичну угоду між зацікавленими сторонами. Якщо угоди немає, будь-яка суперечка між сторонами має вирішуватися між собою".

Нагадаємо, чоловік під час розлучення зажадав від дружини повернути нирку. Лікарі сказали, що це просто неможливо.

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