Жінка кинула нареченого перед весіллям та взяла шлюб зі своєю подружкою – фото подружжя

Американка поділилася своєю незвичайною історією кохання, як вона кинула майбутнього чоловіка і побралася з подружкою нареченої.

Про це повідомляє The Sun.

29-річна Кайла Дуді з Флориди розповіла, що була заручена зі своїм тодішнім хлопцем Гаррі, але почувалася в пастці та невпевнено. Після знайомства з Ерікою, дружиною клієнта, вони стали найкращими подружками.

Розповідаючи про те, як почалися їхні стосунки, Кайла сказала: "Я почувалася спокійно і комфортно, але в глибині душі знала, що не була до нестями закохана в Гаррі. Це було більше схоже на дружбу, ніж на те, що було у моїх друзів – вони були так пристрасно захоплені своїми партнерами. Я не відчувала ревнощів, оскільки все ще мала низьку самооцінку і була просто вдячна за те, що мала – за чоловіка, який кохав мене, навіть якщо я не відчувала до нього того ж самого. Працюючи персональною тренеркою у грудні 2021 року, я подружилася з клієнтом Деном (це не його справжнє ім'я), а в листопаді 2022 року познайомилася з його дружиною Ерікою. Через декілька місяців ми з Ерікою стали найкращими подружками, щодня обмінювалися повідомленнями та проводили час учотирьох з нашими партнерами".

Кайла та Еріка / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

Однак у лютому 2023 року Гаррі освідчився їй під час походу. Хоча він був їй небайдужий, і вона сказала йому "так", вона відчувала, що застрягла і опинилася в пастці всередині. Вона вирішила влаштувати весілля і попросила Еріку бути її подружкою нареченої.

Через декілька днів Еріка зізналася, що поцілувала жінку, і сказала Кайлі, що хоче розлучитися з чоловіком, оскільки вона лесбійка.

"У мене голова йшла обертом. Я одразу заздрила цій іншій жінці, і раптом зрозуміла, що маю почуття до Еріки. Я намагалася відштовхнути ці почуття. Але після тієї розмови між нами проскочила іскра, якої раніше не було. Ми продовжували кокетливо жартувати, і коли ми дивилися одна на одну, то відчували електричний струм. Я вигадувала відмовки, щоб не бути близькою з Гаррі. Я зрозуміла, що закохана, але не в свого майбутнього чоловіка", - розповіла Кайла.

Кайла та Еріка / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

Зрештою, вони усвідомили свої почуття одна до одної, що змусило Кайлу розірвати заручини.

У пари почалися романтичні стосунки, а через пів року Еріка освідчилася. Вони взяли шлюб у квітні, в оточенні близьких. Кайла назвала весілля з Ерікою "найкращим рішенням", яке вона коли-небудь ухвалювала, нарешті знайшовши справжнє кохання і щастя. Зараз вони планують створити сім'ю за допомогою ЕКЗ.

Кайла та Еріка / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

"Я хотіла цього всім серцем. Ми побралися в квітні в інтимній весільній залі, наповненій квітами, перед 60 нашими родичами та друзями. Обмінюючись обітницями, я знала, що беру шлюб зі своєю половинкою. Я ні про що не шкодую, нам судилося бути разом", - каже Кайла.

Кайла та Еріка / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

Кайла та Еріка / Фото: instagram.com/mrskayladoody33124

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