Жінка кинула роботу, щоб прикрашати ялинки: скільки вона заробляє

Мама-одиначка каже, що її бізнес процвітає після того, як вона помітила прогалину на ринку.

Британка кинула роботу і тепер допомагає сім'ям прикрашати їхні ялинки святковими кульками та мерехтливими вогниками.

Про це пише BBC.

39-річна підприємиця Саллі-Енн Лонг, яка раніше займалася професійним прибиранням, каже, що надихнулася після того, як побачила, що багато людей описують прикрашання домівки до Різдва як "непосильну" роботу.

Залежно від розміру ялинки, вона отримує від 90 до 120 фунтів стерлінгів за роботу – 4700-6300 гривень.

"Нещодавно я прикрашала двометрову ялинку, на що пішло три години, бо годину я витратила на те, щоб напудрити її і надати їй ідеального вигляду", - розповіла Саллі-Енн.

Вона описала одне зі своїх творінь як "дуже величне, досить розкішне, а всі прикраси – традиційні золоті, срібні та червоні".

Але її таланти не обмежуються ялинками, вона також пропонує клієнтам приголомшливі різдвяні сервіровки столів у їдальнях.

Вона каже, що вся справа в радості на обличчях її клієнтів, коли вони бачать, як їхні домівки перетворюються на святковий рай.

"Мені подобається бачити їх щасливими, якби я не отримувала цього задоволення, я б, напевно, просто все зруйнувала і почала все спочатку", - зізнається вона.

Саллі-Енн Лонг

Маючи досвід роботи візуальною мерчендайзеркою, вона організовувала привабливі викладки у вітринах універмагів, і вважає, що люди цінують її професійний підхід.

"Думаю, їм подобається ідея, що хтось знає, що робить", - каже вона, розмірковуючи про свій успіх.

Коли настає січень і святковий настрій зникає, вона також демонтує прикраси та пакує їх. "Це зовсім не так весело, як розбирати їх, і я просто думаю, що люди не можуть потурбуватися про те, щоб зробити це самостійно", - ділиться вона. "У результаті ви отримуєте всі ці переплутані гірлянди, і саме тут приходжу я, тому що мені подобається, коли все робиться стратегічно".

Нагадаємо, чоловік заробляє на тому, що псує чужі весілля. Додаткову плату він бере за побої.

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