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Жінка колола ботокс 20 років: вона показала, що буде з обличчям після припинення ін'єкцій (відео)

Жінка колола ботокс 20 років: вона показала, що буде з обличчям після припинення ін'єкцій (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2407
Час на прочитання
1 хв
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Жінка колола ботокс 20 років: вона показала, що буде з обличчям після припинення ін'єкцій (відео)

Фото: instagram.com/nursebblay

Вона зробила піврічну перерву.

55-річна медсестра з Каліфорнії розповіла, що сталося після того, як вона припинила колоти ін'єкції ботокса в обличчя, які робила протягом останніх 20 років.

У відео, яке Бренда Блей розмістила у своєму TikTok, вона продемонструвала юзерам, який має вигляд її чоло.

"Я припинила використовувати його в жовтні, так що він майже зник, але ви помітили, що у мене нерухливі м'язи - тому що я не робила його так довго. Отже, тепер я переважно відновлюю свої м'язи", - пояснила вона.

@nursebblay What hapoend if you use Botox for 20 years?#wrinkles #botox #midlifewomen #fiftyplus #aging #50 #follow #fypage ♬ original sound - Nursebblay

Медсестра додала, що відчуває, що рухливість та зморшки починають повертатися, але ще не на всі 100%. Бренда зазначила, що м'язи швидко відновляться, наприклад, як після зняття гіпсу.

Також жінка пояснила юзерам, що час від часу робить перерви між уколами краси, щоб уникнути атрофування м'язів, підтримуючи їхню активність.

Нагадаємо, жінка спантеличила прикрасами, які робить зі сперми. На рік вона заробляє понад 11 млн гривень.

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Дата публікації
Перегляди
2407
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