Жінка кричала в істериці, побачивши, що випадково помочилася на величезну змію – відео

Плазун опинився в її туалеті.
Жінка була шокована, коли зрозуміла, що випадково помочилася на змію у своєму туалеті.
Користувачка TikTok під ніком Christina Phillip998 завантажила жахливе відео після того, як виявила у своєму унітазі жовту змію.
У ролику, який вже переглянули понад 11 мільйонів разів, жінка кричить після того, як робить моторошне відкриття.
"Боже мій. Я щойно помочилася! Я помочилася! Подивися, яка вона велика!" — плаче вона, щосили намагаючись дихати.
@missycina ♬ original sound - Christina Phillip998
22-секундний кліп приголомшив багатьох глядачів. У коментарях вони написали, що це один з їхніх страхів.
- Це мій найбільший страх
- Ось чому я перевіряю щоразу перед тим, як сісти, бо це справді відбувається
- Мене б це убило миттєво. Я б точно не оговтався від цього, ти краща за мене
- Після цього у моїй ванній скрізь будуть дірки від куль
Нагадаємо, 53-річна жінка розповіла, що займалась сексом із 720 партнерами. Британка поділилася, як це вдалось. Вона каже, що підтримує "вільні стосунки".
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