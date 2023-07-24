Жінка кричала в істериці, побачивши, що випадково помочилася на величезну змію – відео

Плазун опинився в її туалеті.

Жінка була шокована, коли зрозуміла, що випадково помочилася на змію у своєму туалеті.

Користувачка TikTok під ніком Christina Phillip998 завантажила жахливе відео після того, як виявила у своєму унітазі жовту змію.

У ролику, який вже переглянули понад 11 мільйонів разів, жінка кричить після того, як робить моторошне відкриття.

"Боже мій. Я щойно помочилася! Я помочилася! Подивися, яка вона велика!" — плаче вона, щосили намагаючись дихати.

22-секундний кліп приголомшив багатьох глядачів. У коментарях вони написали, що це один з їхніх страхів.

Це мій найбільший страх

Ось чому я перевіряю щоразу перед тим, як сісти, бо це справді відбувається

Мене б це убило миттєво. Я б точно не оговтався від цього, ти краща за мене

Після цього у моїй ванній скрізь будуть дірки від куль

Нагадаємо, 53-річна жінка розповіла, що займалась сексом із 720 партнерами. Британка поділилася, як це вдалось. Вона каже, що підтримує "вільні стосунки".

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