Жінка купила антикварний комод і була шокована "скарбом" всередині: що там було (фото)

Вона не могла повірити в свою удачу.

Жінка була приголомшена, коли отримала антикварний комод епохи Людовика XVI, який вона купила на Facebook Marketplace, і виявила скарб вартістю в тисячі доларів, захований всередині однієї з шафок.

Покупчиня з Техасу Аманда ДеВітт зняла відео в TikTok, де поділилася, що цей антикварний предмет меблів зазвичай коштує тисячі доларів, але їй вдалося придбати його за дев'яту частину від його звичайної ціни.

"Очевидно, що я купила його. Я нарешті змогла привезти його сьогодні вранці. Він стоїть у мене вдома, він абсолютно приголомшливо ідеальний", - сказала вона, демонструючи комод.

Жінка знайшла всередині антикварної шафи коштовні речі / Фото: tiktok.com/@itsamandadewitt

Коли Аманда відкривала всі шафи та шухляди, щоб переконатися, що стан такий, як вона очікувала, жінка натрапила на 13 помаранчевих коробок Hermes і одну блакитну коробкою від Tiffany.

"Отже, це повний набір Hermes China", - пояснила вона, виймаючи коробки з шафи. "Друзі, в одній із шафок буфету залишився повний набір з Китаю, який я придбала на Facebook Marketplace. Не кажучи вже про те, що всі ці тарілки в ідеальному стані. Я думаю, що всього їх 12".

Жінка знайшла всередині антикварної шафи коштовні речі / Фото: tiktok.com/@itsamandadewitt

Вона продовжила показувати глядачам різні тарілки, на яких був однаковий золотий візерунок. Вона також знайшла менші десертні/салатні тарілки.

"Я маю на увазі, що вони прекрасні. Буквально те, з чого зроблені мрії", - сказала вона.

Жінка знайшла всередині антикварної шафи коштовні речі / Фото: tiktok.com/@itsamandadewitt

Аманда не була впевнена, чи продавець навмисно чи випадково залишив порцеляну в комоді. Тому вона надіслала повідомлення жінці, у якої купила його, щоб повідомити їй, що знайшла колекцію фарфору.

"Все, що я знаю, це те, що мені краще мати хорошу карму за те, що я їй розповіла", - сказала вона своїм глядачам.

У другому відео вона розповіла, що жінка все ж захотіла повернути фарфор. Вона написала: "Було весело, поки це тривало... Але насправді вона попросили приїхати і забрати все після того, як я написала про свою знахідку, лол".

Нагадаємо, мешканці села знайшли під підлогою свого старого будинку коштовності на 13 млн гривень. Їх вдалося виявити під час ремонту.

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