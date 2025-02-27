Жінка купила дім на круїзному лайнері, де люди голосують, куди плисти далі: скільки вона заплатила

Американка з нетерпінням чекає, коли вирушить у подорож усього життя.

Жінка очікує, що її вихід на пенсію стане великою пригодою, оскільки вона витратила мільйони доларів на дім на круїзному лайнері, який здійснює навколосвітню подорож.

Про це пише Realtor.

63-річна Дебра Кілгор з Аризони, США, придбала помешкання за 1,9 мільйона доларів, щоб доживати віку. Її лайнер має додаткову перевагу в тому, що мешканці фактично голосують за те, куди він попливе далі.

Вона сказала: "Я з нетерпінням чекаю, коли буду на кораблі сама. Ви можете поїхати куди завгодно, і не турбуватися про те, що хтось інший хоче зробити. Подорож наодинці дозволяє бути гнучким. Вам не обов'язково дотримуватися плану. Ви можете дослідити місце призначення на іншому рівні, зійшовши з протоптаних стежок і відвідавши місця, які можуть порекомендувати місцеві жителі".

Дебра також пояснила, що хоча їй подобається проводити час на самоті, життя на круїзному лайнері не означає, що вона буде самотньою.

"У вас є вибір – бути поруч з іншими, брати участь у заходах, бути в групах чи ні", - сказала вона. "Я не з тих, хто боїться залишитися на самоті, коли корабель стоїть у порту".

Дебра Кілгор / Фото: Storylines

Кілгор каже, що після того, як двоє її дітей померли — одна 2007-го у віці 15 років у аварії на мотоциклі, а одна — природною причиною у віці 39 років 2019-го — вона пообіцяла жити якомога повноцінніше.

"Життя не обіцяне", — каже вона. "Використовуйте кожен свій день на повну"

Американка подорожуватиме з одним компаньйоном – дев'ятирічною собакою Чу-Чу Беллою. Говорячи про мандрівки улюблениці, вона додала: "Вона побувала в Канаді, на всіх Гавайських островах і на більшій частині континентальної частини США".

Під час своєї майбутньої грандіозної подорожі, де вона придбала собі новий будинок, Чу-Чу Белла і Дебра будуть на борту Storylines' MV Narrative, житлового круїзного лайнера, відплиття якого заплановане на 2027 рік.

2022 року, побачивши статтю про круїзний лайнер, Дебра внесла депозит у розмірі $10 000 за каюту вартістю $1,9 млн, яка називається RU-3 і розташована на 12-й палубі з 18-ти.

Жінка купила дім на круїзному лайнері / Фото: Storylines

MV Narrative може похвалитися 530 мебльованими апартаментами площею від 72 до 600 квадратних метрів.

Думаючи про свій новий дім, Дебра додала, що вона "любить воду" і "ненавидить холод", тому вона з нетерпінням чекає побачити Середземномор'я, південну частину Тихого океану, грецькі острови і Галапагоські острови.

Нагадаємо, подружжя розсекретило, що відбувається під час найбільшого у світі круїзу з 6700 свінгерами. Тисячі свінгерів вирушили у відкрите море разом на борту круїзного лайнера Royal Caribbean.

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