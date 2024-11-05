Жінка купила моторошну іграшку, в "якій живуть привиди": після цього у її житті стались містичні події

Жінка вважає, що саме через фігурку її почали переслідувати неприємності.
У Британії жінка розповіла, що після того, як вона придбала вінтажного керамічного клоуна, у житті стались містичні події.
Про це пише mirror.co.uk.
Жінка купила керамічну статуетку на одного із гаражних розпродажів. Жінка розповіла, що після цього у її житті стались містичні події, зокрема: сім круків злетілися в її сад і "витріщалися" на неї, вона відчувала раптові хвилі сильних емоцій, у її будинок влучила блискавка, а згодом ще і затопило дорогу.
Після цього жінка занесла фігурку до медіума, який сказав, що "клоуна звати Крейг і він сумує за родинним затишком". Після цього жінка почала спілкуватись зі статуеткою і містичні події припинились.
Проте британка попросила свою подругу продати дивну фігурку і та опублікувала її на одному із сайтів з дописом: "Я не вірю в духів чи привидів. Ну, я не вірила, поки моя подруга не купила його на автобазарі і тепер не хоче, щоб він був у неї вдома після дивних подій, що відбуваються".
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