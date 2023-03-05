Жінка купила рибу на вечерю, але не змогла з’їсти миле створіння

Придбаного в рибному магазині карася жінка назвала Лазарем і тимчасово поселила у домашній ванній.

Придбавши замороженого карася у рибному магазині в Лондоні, мешканка британського міста Челтена Сінді Лао була вельми здивованою, коли виявила вдома, що риба подає ознаки життя. Вкинувши покупку в ванну, вона разом із чоловіком “оживила” карася і назвала його Лазарем, очевидно, на честь біблійного персонажа.

Як повідомляє GloucestershireLive, живуча риба стала домашнім улюбленцем, для нього згодом знайшли комфортніше місце проживання.

Сінді Лао була здивована, що риба, яка щонайменше 48 годин пролежала серед льоду в рибному магазині, перенесла майже 200-кілометрову поїздку з Лондона і до наступного дня пролежала в холодильнику, все ще залишається живою.

Також читайте В Індії близько 15 людей постраждали від нападу леопарда (відео)

Разом із чоловіком вони швидко наповнили ванну водою і вкинули туди карася, щоб переконатися, що зможуть зберегти зухвалу рибу живою ще деякий час.

Через кілька днів карась Лазар, як назвала його пара, став жвавим і виглядав здоровим.

Подружжя не наважилося довго тримати рибу у ванній, тому домовилося із власницею ставка про нове місце проживання для свого домашнього улюбленця, якого називають “найкращою рибою-другом”.

“Він багато пережив. Довгий час він був затиснутий між усією тією мертвою рибою і майже став вечерею. Того дня Сінді точно купила свіжу рибу. Ми раді, що тепер у нього гарний дім”, - сказав партнер жінки Пол Льюїс-Борман.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися жахливі кадри, коли риба-тунець вбиває себе у великому акваріумі після того, як десятки відвідувачів фотографували її із увімкненим спалахом.

Читайте також: