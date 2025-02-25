Жінка купила вінтажний посуд за копійки, а він виявився справжнім скарбом – фото

Жінка похизувалася, як купила вінтажний фарфор за 65 доларів, який насправді коштує майже 1000.

Про це вона розповіла Business Insider.

Готуючись до званої вечері, одна жінка вирішила додати події нотку вишуканості за допомогою вінтажного фарфору. Однак її бюджет був обмежений, тож вона вирушила до секондгенду в пошуках недорогого, але стильного посуду. Те, що вона знайшла, перевершило всі її очікування.

Неймовірна знахідка в комісійному магазині

У магазині вона помітила два набори фарфорового посуду зі штампом Oxford на дні. Це був 61 предмет, серед яких 11 обідніх тарілок, 12 салатників, 12 тарілок для хліба і масла, 12 чашок з блюдцями та миска для овочів з прикріпленою тарілкою. Кожен набір коштував лише 29,92 долара, тож загалом вона заплатила 64,78 долара з податками.

Посуд, придбаний у комісійному магазині / Фото: Business Insider

Несподіване відкриття

Згодом жінка дізналася, що цей посуд походить з колекції Oxford — підрозділу Lenox Corporation, яка виробляла вишуканий фарфор від кінця 1920-х до початку 1990-х років. Зацікавившись, вона почала шукати більше інформації і знайшла цей візерунок під назвою Spring на сайті Replacements, Ltd.

Ось як оцінюються окремі предмети:

Обідня тарілка — 24 долари

Салатник — 14 доларів

Тарілка для хліба і масла — 10 доларів

Чашка з блюдцем — 10 доларів

Миска для овочів — 80 доларів

Соусник з підставкою — 190 доларів

У підсумку весь набір міг би коштувати близько 950 доларів, а можливо, й більше, враховуючи знижки через незначні дефекти.

Жінка вважає, що ця історія про купівлю вінтажного фарфору — не просто приклад вдалої економії. Це ще й про повернення до елегантності, ностальгії та бажання зробити особливий вечір незабутнім. Відтепер кожна її вечеря буде не просто посиденьками, а справжнім естетичним задоволенням.

Нагадаємо, жінка купила загублений багаж в аеропорту та показала, що було всередині. Покупці зазвичай не знають, що всередині, доки не розщедряться на готівку і не відкриють валізи.

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