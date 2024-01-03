Жінка купила за $25 брошку, яка виявилася рідкісним вікторіанським скарбом: скільки вона коштує

Схожа брошка, виявлена 2011 року, більш ніж потроїла свою високу ціну і становила 40 000 доларів.

Брошка, куплена жінкою за 25 доларів, виявилася рідкісним вікторіанським скарбом, який може коштувати 19 000 доларів.

Про це пише Artnet News.

Любителька ювелірних прикрас Флора Стіл купила привабливу брошку менш ніж за 20 фунтів стерлінгів (25 доларів США) на антикварному ринку в Англії у 1980-х роках. В одному з епізодів програми Antiques Roadshow на BBC стало відомо, що брошка є виключно рідкісною річчю, створеною вікторіанським архітектором Вільямом Берджесом. Цієї весни аукціонний будинок Gildings Auctioneers виставить її на продаж за ціною від 10 000 до 15 000 фунтів стерлінгів (12 500-19 000 доларів США).

Не дивно, що Стіл зацікавилася срібною брошкою ще 1988 року. Барвистий виріб містить центральний камінь із дорогоцінного лазуриту, оточений шматочками яскраво-жовтогарячого коралу та закрученого зеленого малахіту.

"Брошка спочатку привернула мою увагу своїм яскравим дизайном, дивними написами та незвичайним камінням", — сказала Стіл.

Брошка / Фото: Gildlings Auctioneers

Вона ніколи не здогадувалася про реальне історичне значення брошки, поки не подивилася відео про "Найшуканіші знахідки" з Antiques Roadshow. На кадрах, зроблених понад десять років тому, фахівець із ювелірних прикрас виставки Джеффрі Манн представив ескізи дизайну набору з дев'яти брошок, намальованих Берджесом і які зберігаються в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Самі брошки відтоді були втрачені для історії, але Манн назвав їх "Святим Граалем дизайну 19 століття".

"Я завжди любила виставку антикваріату", - пригадала Стіл. "Тому, коли побачила відео, я сказала собі: "Це нагадує мені брошку, яку я знайшла 35 років тому. Отже, я вирішила краще глянути на малюнок Вікторії та Альберта, і о диво, там була моя брошка! Я мало не впала зі стільця!".

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З'явившись на шоу через 12 років, Стіл показала свою брошку Манну, який не зміг приховати свого хвилювання. "У мене частішає пульс", - сказав він. "Я дуже радий це бачити".

Берджес, архітектор у неоготичному стилі, найбільш відомий своїми величними будинками у Вельсі, такими як Кардіффський замок і Кастель-Коч, розробив брошку для подружки нареченої на особисте замовлення для весілля близької подруги. Манн оцінив її вартість приблизно 10 000 фунтів стерлінгів (12 500 доларів США). Але, як показує досвід, її можуть придбати за значно вищу суму.

Нагадаємо, жінка прибирала вдома і знайшла втрачений лотерейний білет. Вона розповіла, де він був та яка сума виграшу.

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