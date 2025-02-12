Жінка купила загублений багаж в аеропорту: що було всередині (фото)

Покупці зазвичай не знають, що всередині, доки не розщедряться на готівку і не відкриють валізи.

Жінка купила загублений багаж з аеропорту, щоб перевірити, чи це вигідна покупка чи ні. Беккі заплатила 129,99 фунтів стерлінгів (6724 грн) за незатребуваний багаж – навіть не знаючи, що було всередині. Це був ризикований крок, але вона була приємно здивована цінними речами, які знайшла.

Заглибившись у процес у своєму Instagram, Беккі розповіла: "Очевидно, аеропорт робить абсолютно все, щоб відстежити власника протягом місяців, але, на жаль, іноді єдиним варіантом є або спалити його, що не дуже добре для навколишнього середовища, або видалити будь-яку особисту інформацію і продати його".

Беккі придбала велику валізу в компанії Undelivrd, яка вдихає нове життя в ці речі, а не відправляє їх на звалище металобрухту.

"Я купила чийсь загублений багаж у лондонському аеропорту Гітроу, і ось як це було". Вона також написала: "Якщо хтось впізнає цю валізу, дайте мені знати – я з радістю возз'єднаю вас з вашими речами".

Жінка купила загублену валізу / Фото: instagram.com/beckysbazaar

Усередині привабливої валізи з рожевого золота Беккі знайшла цілий скарб: чорні блискучі черевики UGG, безліч одягу, декілька упаковань із косметикою, випрямлячі для волосся та білий iPad. Вона також знайшла декілька карток з покемонами всередині.

Жінка купила загублену валізу / Фото: instagram.com/beckysbazaar

Вона назвала свій улов "абсолютно божевільним", але застерегла, що те, що ви отримаєте, є суцільною азартною грою.

Нагадаємо, чоловік купив у даркнеті таємничу коробку за $666 і був нажаханий вмістом. Ютубер отримав більше, ніж розраховував.

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