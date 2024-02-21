Жінка на 28 тижні вагітності спантеличила, як втягує чималий живіт – відео

На її думку, цей трюк допоможе їй під час пологів.

Майбутня мама ошелешила юзерів, як може втягнути живіт на 28-му тижні вагітності.

Кет готується зустріти на світ свою першу дитину і зараз вона думає про різні способи допомогти собі під час болісного пологового процесу.

Зокрема, вона показала, як тренує свої м’язи. У відео на TikTok майбутня мама вдала, що її живіт – це "повітряна кулька", і "випустила з неї повітря", повільно втягуючи живіт. У міру того, як вона це робила, її живіт ставав все меншим і меншим, поки практично зовсім не зник.

"Тримаю тазове дно задіяним = не маю вигляд вагітної, коли треную прес", — підписала вона відео.

Приголомшені користувачі поцікавилися, чи їй не боляче, на що вона відповіла: "Ні, насправді це дуже добре, щоб підготувати ваше тіло до пологів та післяпологового періоду! Ось як ви задієте своє тіло під час вагітності".

Тим часом інші вагітні жінки спробували повторити цей трюк: "Я зробила це і мені буквально здалося, що я зробила 30 присідань", "Я не могла дихати 10 хвилин", "У мене 16 тижнів, але я не можу втягнути живіт!".

Нагадаємо, репродуктолог таємно запліднив своєю спермою 22 жінок, яких лікував від безпліддя. На лікаря подали до суду.

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