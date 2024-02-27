Жінка на побаченні встромила ножиці у пеніс хлопця, дізнавшись, скільки він мав коханок – фото

Вони відпочивали у вуличному кафе, коли вона торкнулася делікатної теми.

Ревнива жінка вдарила свого хлопця зламаними ножицями в пеніс після того, як він зізнався, що мав близько 50 колишніх коханок.

Про це пише Daily Star.

Пара насолоджувалася романтичним побаченням у вуличному кафе в Манілі на Філіппінах, коли розмова набула делікатного характеру. Почувши про його довгий список колишніх, жінка декілька секунд зберігала спокій, перш ніж розлютитися.

Вона вихопила з якогось сміття поблизу пару зламаних ножиць і декілька разів встромила їх у пах чоловікові, перш ніж ударити його ногою. Приголомшені очевидці викликали поліцію, коли побачили хлопця, який шкутильгав тротуаром, а його ногами текла кров.

Жінка на побаченні проштрикнула ножицями пеніс хлопця / Фото: ViralPress

Капітан поліції Ентоні Абундо сказав: "Жертву помітили пішоходи. На щастя, район патрулював офіцер, тому поліція змогла одразу викликати для нього швидку допомогу. Ми провели розслідування та вистежили підозрювану, який є його партнеркою. Жінка засмутилася, коли дізналася, скільки минулих коханок було у її нового бойфренда. Вона не очікувала, що їх буде майже 50, і різко відреагувала. Через це вона навмисно вдарила його ножицями у інтимні місця".

Жінка на побаченні проштрикнула ножицями пеніс хлопця / Фото: ViralPress

Парамедик Г'юго Круз сказав, що хлопець зазнавав "сильного болю", коли вони приїхали, і що постраждалий не спав, але "втратив багато крові". Він додав: "Він відчував сильний біль через травму. Лікарі зашили його, і тепер їхня робота — перевірити пошкодження".

Жінка на побаченні проштрикнула ножицями пеніс хлопця / Фото: ViralPress

Поліцейський додав, що чоловік, який сильно постраждав, спочатку хотів заявити на свою дівчину, але пізніше передумав "через кохання до неї". Хлопця швидко доставили до лікарні, і зараз він одужує.

Тим часом на допиті жінка воліла нічого не говорити про те, що сталося, а поліція Лоутона не назвала імена пари. Розслідування все ще триває.

Нагадаємо, раніше у Бразилії жінка у пориві ревнощів відрізала своєму чоловікові пеніс і змила його в унітаз. Нещодавно вона звернулася з проханням вийти із в'язниці.

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