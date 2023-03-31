Жінка набрехала на першому побаченні і тепер "почувається ідіоткою": що вона утнула

Тепер вона не знає, як правильно вчинити.

Жінка поділилася курйозною ситуацією, яка сталася з нею.

Так, у пабі вона зустріла чоловіка і представилася вигаданим ім'ям. Як пише mirror.co.uk, між ними закрутився роман.

Тепер жінка, яка не очікувала, що все зайде так далеко, не знає, як зізнатися обранцеві.

Висловлюючи своє збентеження в Mumsnet, вона сказала, що не думала, що розмова триватиме довше п'яти хвилин.

"Я почуваюся повною ідіоткою. Я ідіотка. І це було по-дитячому. Моє справжнє ім'я нудне, старомодне і трохи бентежить. Тому я іноді просто вигадувала щось краще, якщо це така ситуація, як Starbucks, коли вони пишуть ваше ім'я на чашці", - поділилася вона.

Втім, все змінилося, коли вона і чоловік з паба справді порозумілися і почали більше спілкуватися.

"У будь-якому випадку, ми блискуче порозумілися. Він взяв мій номер, і ми листувалися декілька тижнів. Ми вже мали два побачення, і я досі не сказала йому, що ім'я, яке я назвала, насправді не моє! Чорт забирай! Це зайшло надто далеко чи не так?. Мені так ніяково!" - сказала вона.

У відповідь багато хто залишив коментарі зі своєю думкою. Так, чимало юзерів порадили бути з чоловіком чесною.

Я сказав би йому твоє справжнє ім'я

Буде трохи дивно чекати декілька тижнів. Краще сказати зараз, ніж пізніше

Нагадаємо, чоловік пережив клінічну смерть та розповів, що бачив. Він заявив, що ангели розповіли, коли його собака та брат мали померти — і це здійснилося.

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