Жінка наклала в шорти під час марафону, але встановила новий рекорд

Спортсменка сказала, що їй "начхати" на цей інцидент і вона його не соромиться.

У Каліфорнії 31-річна ентузіастка бігу Тамара Торлкасон долала пляжний марафон Long Beach Mountains 2 в Оджаї, коли опинилася в скрутній ситуації.

Про це повідомляє Daily Star.

Однак жінка не була збентежена тим, що бігла з фекаліями в шортах, адже перетнула фінішну пряму з новим особистим рекордом.

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"Тренування відбувалися дуже добре – я знала, що перебуваю у справді хорошій формі", – поділилася спортсменка.

Тамара була сповнена рішучості встановити новий рекорд після свого першого післяпологового повернення до гонок 2018 року.

Під час долання марафону на позначці 13 миль тіло Тамари благало її піти до туалету, однак вона продовжувала бігти.

"Я подумала: "Я не знаю, чи можна гадити під час бігу, але я спробую". Я не хотіла, щоб одна фекалія все зіпсувала", – розповіла жінка.

Щоб продовжувати стрімкий темп, Тамара справила нужду в середині гонки просто у свої шорти. Після цього вона почувалася "набагато краще" і в стрімкому темпі пробігла ще 13 миль.

Фото: tamaratorlakson/Instagram

Зрештою вона "переплюнула" свій попередній найшвидший час, пробігши марафон за три години і сім хвилин.

Тамара сказала, що їй "начхати" і вона не соромиться цього інциденту.

Коли жінка перетинала межу фінішу, то навіть кричала своїй родині: "Я покакала у свої штани!"

Спортсменка вирушила приводити себе до ладу одразу після закінчення гонки.

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