Жінка намагалася перетворити окріп на лід під час популярного трюку: це закінчилося трагічно (фото)

Вона побачила в Інтернеті те, що мало бути веселим трюком, і вирішила спробувати його на собі.

Жінка отримала опіки другого ступеня після виконання трюку, в якому вона намагалася перетворити окріп на лід.

Про це пише NTK.

У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як Цзян Ну стоїть на вулиці та тримає великий чайник з окропом. Дівчина підкидає його в повітря, сподіваючись, що частинки окропу негайно перетворяться на лід. На жаль, трюк пішов не так, як планувалося, і Цзян в результаті отримала бризки води на шкіру.

Попри те, що вона закручувала воду в напівкруглому напрямку, як і передбачалося, вона вилаяла себе за це. Видно, як вона падає на землю від болю і шоку, отримавши опіки другого ступеня на шкірі.

Цзян Ну / Фото: скриншот з відео

Її хлопець, який в цей час знімав її на камеру, кинувся їй на допомогу. На щастя, Цзян працює в медичній сфері, тож вона знала, як впоратися з ситуацією. Вона швидко приклала холодний компрес, який тримався майже дві години, але врешті-решт звернулася до лікарні, де їй нанесли крем від опіків.

Цзян Ну / Фото: скриншот з відео

Попри це, Цзян все ж спробувала повторити трюк наступного дня. Цього разу вона накрила голову капюшоном від куртки-пуховика, щоб бути захищеною. Хоча погода була -20 градусів, трюк все одно не вдався, проте цього разу вона не постраждала.

Нагадаємо, 78-річний дідусь дивом вижив після того, як потрапив під потяг, коли переходив залізничну колію. Чоловік пояснив, як так сталося.

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