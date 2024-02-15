Жінка намагалася втекти з клініки після пластичної операції, щоб не платити – відео

У Туреччині жінка спробувала втекти з приватної лікарні через декілька годин після пластичної операції, щоб не платити за процедуру.

Про це пише Oddity Central.

Повідомляється, що інцидент стався минулого тижня у клініці у стамбульському районі Шишлі та був зафіксований на камеру перехожими.

У короткому відеоролику, який облетів Інтернет, видно, як на вулиці жінка у лікарняному халаті та білих капцях сперечається з лікарями та медсестрами, які намагаються перешкодити їй піти. Обличчя жінки помітно набрякле і майже повністю покрите пов'язками.

Турецьке видання новин NTV повідомило, що іноземка, особистість і громадянство якої не розголошуються, приїхала до Туреччини, щоб зробити пластичну операцію на обличчі. Вона поспілкувалася з лікарями та домовилася про процедуру та її вартість, але щойно змогла ходити одразу після косметичної процедури, нібито спробувала втекти з лікарні, не заплативши.

Співробітники клініки помітили її, коли вона виходила з лікарні. Почалася сварка: жінці не дозволили вийти до приїзду охорони, і вона почала лаятися на адресу медсестер та лікарів іноземною мовою. Повідомлялося, що пізніше пацієнтку відвели назад до палати, проте незрозуміло, як вирішилася ситуація.

Нагадаємо, нідерландець став найбільш довгоживучим пацієнтом у світі після трансплантації серця. Він отримав донорське серце 1984 року.

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