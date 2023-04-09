Жінка намагається зробити "найбільші у світі сідниці": який вигляд вона має

Жінка каже, що вона не зупинеться, попри критику.

Шведська модель Наташа Краун намагається стати жінкою з найбільшими на світі сідницями. Для цього вона зробила уже 5 підтяжок.

Про це пише dailystar.co.uk.

27-річна жінка зробила уже 5 операцій із підтяжки своєї "п'ятої точки". Вона намагається зробити свої сідниці найбільшими у світі та хизується цим у соціальних мережах, демонструючи свої форми.

Фото: dailystar.co.uk

Вона переконує усіх, що метою її життя є найбільші у світі сідниці і вона робить усе, щоб втілити свої плани. Проте багато користувачів соцмереж критикують її за це, оскільки вони переконані, що таким чином жінка спотворює власне тіло.

Нагадаємо, американець Джеймс Паррільйо викрав жінку, яка на самоті подорожувала Сполученими Штатами. Він силоміць утримував її протягом року, проте їй вдалося втекти.

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