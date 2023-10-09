Жінка наосліп придбала повернуті товари Amazon: скільки це коштує і що було всередині

Жінка купила піддон Amazon з товарами, які повернули покупці, та показала, що було всередині.

Про це пише Mirror.

На це Ешлі Ніколс витратила 630 доларів. Вона наголосила, що і гадки не мала, що придбала.

Ешлі Ніколс / Фото: скриншот з відео

"Єдиним описом цього було те, що це були повернення Amazon і купа закритих посилок, я буквально не маю уявлення, що там є. Я ніколи не купувала такий піддон, зазвичай я купую одяг і переглядаю речі, щоб побачити, чи підходять вони. Хоча розпаковувати має бути весело, і всього за 600 доларів я впевнена, що знайду хоч щось хороше, вірно?" – прокоментувала вона.

Чоловік Ешлі Ніколс / Фото: скриншот з відео

Потім Ешлі та її чоловік починають відкривати пакети, щоб дізнатися, що всередині, та оцінюють, скільки може коштувати кожен предмет.

Першим предметом, який вони розпаковують, є стельовий вентилятор, який, за їхніми словами, має коштувати щонайменше 100 доларів. Вони продовжують демонструвати все інше з піддону, і всередині є декілька досить випадкових предметів - зокрема ходунки, шкіряний килимок, пара ламп, чохол для дивана, що складається з чотирьох частин, набір графинів для віскі у вигляді глобуса, два льодогенератори та пляжна парасолька.

Ешлі Ніколс з чоловіком / Фото: скриншот з відео

Було також декілька предметів, які вони не зможуть перепродати, оскільки вони явно використовувалися, наприклад, подушки з піни з ефектом пам'яті, на яких було волосся, та дерев'яне сидіння для унітазу. Однак деякі предмети справді мали дуже високу вартість, зокрема набір каструль та сковорідок, який, за їхніми оцінками, коштував би половину того, що заплатила Ешлі.

Ешлі Ніколс з чоловіком / Фото: скриншот з відео

До кінця відео, склавши все, пара підрахувала, що все, що вони отримали, коштуватиме 1875 доларів, що набагато більше, ніж вони спочатку заплатили. Ешлі заявляє: "Ми повністю окупили свої гроші, я думаю, тут є речі на суму щонайменше понад 1000 доларів".

Наприкінці Ешлі додала, що вона перерахувала всі товари, які, на її думку, продаватимуться на Facebook, але наразі продано лише декілька товарів: штучна рослина за 60 доларів, люстра за 75 доларів, дві лампи за 50 доларів та торшер за 75 доларів. Вона сказала: "Поки є пристойні продажі, але я маю ще близько 15 великих, громіздких речей, які просто лежать у моєму гаражі і займають місце. Тож я, мабуть, знижу ціни на них, щоб продати їх".

Нагадаємо, нещодавно таке ж зробив американський ютубер ConnorTV. Він витратив 675 доларів та підрахував, що зможе отримати від цих речей величезний прибуток у розмірі 4025 доларів.

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