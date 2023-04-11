Жінка наповнює будинок трупами тварин: для чого вона це робить

На щастя, шістьох тваринок вдалося врятувати - одного барана, одну вівцю і чотири карликових кози.
У Південній Кароліні у будинку Дженніфер Марі Ханікутт влада виявила трупи багатьох тварин. Жінку звинувачують у численних випадках катувань тварин.
Про це повідомляє Daily Star.
За інформацією поліції, жінку не бачили в будинку протягом приблизно шести тижнів, через що 15 тварин, за якими вона мала доглядати, загинули. Серед померлих тварин були чотири собаки, одна кішка, одна домашня ящірка бородатого дракона, одна курка і вісім кіз". Усі 15 були описані, як розкладені або скелетні. На щастя, шістьох вдалося врятувати - одного барана, одну вівцю і чотири карликових кози.
Офіс шерифа стверджував, що Ханікутт залишила тварин без належного притулку та необхідного для життя всупереч закону штату.
"На підставі доказів, зібраних під час розслідування, Ханікутт звинуватили в позбавленні тварин необхідного прожитку та/або притулку або в бездіяльності, що призвело до смерті деяких твариню. Також її звинуватили в тому, що вона покинув деяких тварин, не знайшовши іншого власника або не забезпечивши необхідне для життя", - йдеться у заяві правоохоронців.
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