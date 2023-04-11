Жінка наповнює будинок трупами тварин: для чого вона це робить

На щастя, шістьох тваринок вдалося врятувати - одного барана, одну вівцю і чотири карликових кози.

У Південній Кароліні у будинку Дженніфер Марі Ханікутт в лада виявила трупи багатьох тварин. Жінку звинувачують у численних випадках катувань тварин.

Про це повідомляє Daily Star.

За інформацією поліції, жінку не бачили в будинку протягом приблизно шести тижнів, через що 15 тварин, за якими вона мала доглядати, загинули. Серед померлих тварин були чотири собаки, одна кішка, одна домашня ящірка бородатого дракона, одна курка і вісім кіз". Усі 15 були описані, як розкладені або скелетні. На щастя, шістьох вдалося врятувати - одного барана, одну вівцю і чотири карликових кози.

Офіс шерифа стверджував, що Ханікутт залишила тварин без належного притулку та необхідного для життя всупереч закону штату.

"На підставі доказів, зібраних під час розслідування, Ханікутт звинуватили в позбавленні тварин необхідного прожитку та/або притулку або в бездіяльності, що призвело до смерті деяких твариню. Т акож її звинуватили в тому, що вона покинув деяких тварин, не знайшовши іншого власника або не забезпечивши необхідне для життя", - йдеться у заяві правоохоронців.

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