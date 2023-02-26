Жінка народила близнят-хлопців, а згодом рідкісних близнючок "МоМо": у чому особливість дітей

У Алабамі (США) у жінки на ім'я Брітні Альба та її чоловіка Френкі за останні три роки народилися дві пари ідентичних близнят.

Про це пише Live Science.

Спочатку жінка народила близнят-хлопчиків Луку та Левія, а через шість місяців після пологів дізналася, що вагітна двійнею дівчаток.

Лука та Левій також були особливими дітьми – обидва плоди перебували у спільній плаценті (орган, який з’єднує матку з пуповиною), але кожен із них мав свій амніотичний мішок (мішок з рідиною, що оточує плід).

За даними Департаменту акушерства та гінекології Колумбійського університету, близнюки з однією плацентою, але двома амніотичними мішками трапляються з частотою приблизно 3-4 на 1 тисячу живонароджених дітей.

А вже 25 жовтня 2022 року на світ з’явилися дівчата-близнята Лінлі та Лідія. Історія появи цих малюків на світ також була незвичайною, оскільки вони мали одну плаценту і один амніотичний мішок на двох.

Вони були так званими моноамніотично-монохоріальними близнюками – малята "МоМо" народжуються у менше 1% американок, вагітних двійнею.

"Оскільки вони, по суті, плавають в одному мішку, їхні пуповини можуть заплутатися у вузол, і, на жаль, частота мертвонароджень у таких близнюків висока", – говорять лікарі.

Альба перебувала в акушерському відділенні високого ризику із цілодобовим доглядом з 24-го по 28-й тиждень вагітності через ризик для себе для дітей.

На 32-му тижні жінці зробили кесарів розтин, близнючки перебували у відділенні для новонароджених, а 7 грудня їх виписали додому.

"МоМо-близнюки трапляються рідко, і іноді обидва не виживають. Я думаю, що командний підхід до лікування між акушерами, генетичними консультантами, медсестрами та командою відділення інтенсивної терапії новонароджених в UAB дуже допоміг досягти результату", – сказала лікарка Рейчел Сінкі.

Нагадаємо, чоловік народив немовля: пару привітали "сльозами радості".

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