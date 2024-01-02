Жінка народила близнючок у різні дні, місяці та роки – фото

Американка народила дівчаток-близнючок у різні дні, місяці та роки.

Про це пише The Sun.

38-річна Калі Скотт народила свою першу доньку Енні Джо о 23:55 31 грудня 2022 року, а другу дитину Еффі Роуз – о 00:01 1 січня 2023 року.

Тепер маленькі дівчатка у різні роки відсвяткували свої перші дні народження.

Жінка народила близнючок у різні роки / Фото: thesun.co.uk

Калі та її чоловік Кліфф думали, що їхні малюки народяться 2023-го. Вагітній планували зробити кесарів розтин у січні. Але жінка зрозуміла, що діти можуть з’явитися на світ у різні роки, коли її госпіталізували 29 грудня через високий кров'яний тиск.

Калі Скотт з дітьми / Фото: thesun.co.uk

Медики Техаської пресвітеріанської лікарні Дентон вирішили зробити Калі кесарів розтин напередодні Нового року, внаслідок чого у неї народилися унікальні близнючки. Енні Джо була останньою новонародженою у лікарні 2022 року, а Еффі Роуз – першою 2023-го.

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Дівчатка з’явилися на світ на два тижні раніше за термін і важили по 2,4 кг.

"Тепер нам доведеться почати святкувати Новий рік трохи по-іншому", - сказала Калі. "Я люблю це. Я думаю, що це дуже весело. Ми з Кліффом дуже тішимося цій пригоді!".

Калі Скотт з чоловіком і дітьми / Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, жінку після викрадення в дитинстві виростили мавпи в джунглях. Вона копіювала їхні звички харчування та крики.

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