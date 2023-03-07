Жінка народила близнюків на 22 тижні вагітності: як це можливо

У Канаді жінка народила близнюків на 22 тижні вагітності. У Книзі рекордів Гіннеса дітей зареєстрували як найбільш передчасно народжених у світі.

Про це пише BBC News Україна.

Як зазначається, Адія та Адріал Надараджа народилися на 126 днів раніше терміну. Попередній рекорд встановили у 2018 році близнюки в американському штаті Айова.

За словами їхньої матері Шакіни Раджендрами, у неї почалися перейми на 21 тижні вагітності. Лікарі сказали їй, що діти "нежиттєздатні" і мають "0% шансів вижити".

Батько Кевін Надараджа розповів, що в лікарні їм сказали, що не зможуть допомогти з такою ранньою вагітністю, тому він не спав усю ніч і молився зі сльозами на очах.

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Подружжя приїхало до лікарні Маунт-Сінай у Торонто, де є спеціалізоване відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Попри сильну кровотечу, жінка сказала, що робила все можливе, щоб "утримати дітей" ще кілька годин. Через 15 хвилин після півночі у неї відійшли води. Менш ніж через дві години після 22 тижнів в утробі матері діти народилися.

Адії та Адріалу уже виповнився рік, утім, після народження у дітей виникли серйозні медичні проблеми.

"Ми багато разів бачили, як немовлята мало не вмирали на наших очах", - розповіла Раджендрам. Зараз брат і сестра почуваються чудово, хоч і перебувають під пильним наглядом лікарів.

Зазначимо, у місті Ґурґаон, що в Індії, жінка на три роки зачинилась у будинку разом зі своїм 10-річним сином та не впускала туди навіть чоловіка.

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