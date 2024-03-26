Жінка народила дитину під час купання в морі о другій ночі – відео

Мама народила сина за дуже незвичних обставин – о другій ночі в морі без жодної медичної допомоги.

Про це пише Mirror.

Малюк Мауї з’явився на світ в Карибському морі Нікарагуа після того, як його мама, Джозі Корнеліус, переїхала туди на два місяці, щоб народити його.

Це вже вдруге, коли 38-річна жінка, яка має п'ятеро дітей, народжує в морі. Джозі твердо вірить у суперечливу концепцію "вільних пологів" – народження дитини без допомоги медичних працівників.

Джозі з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Вона настільки переконана в тому, як дитина повинна з'являтися на світ, що перевезла свою сім'ю за сотні кілометрів, щоб народжувати саме так. Вона сказала: "Жінки повинні планувати свою вагітність і пологи так само, як вони планують весілля своєї мрії: не надто далека відстань, не надто обмежений бюджет, не надто конкретна ідея. Це найкраща передумова для народження омріяної дитини".

Мауї народився близько другої за місцевим часом 11 вересня 2023 року. У малюка є 11-річна сестра і троє старших братів віком семи, трьох і двох років.

На сторінці в Instagram Джозі опублікувала "дуже особливий" кліп народження в морі.

Багато користувачів висловили свою підтримку: "Я в повному захопленні від вас! Ви живий доказ того, що жінки можуть вимагати народження дитини, яке вони хочуть", "Всіляких гараздів і удачі з народженням вашого маленького дива і вашій чудовій родині".

Але реакція була не лише позитивною, і дехто не впевнений, що пологи в морі безпечні: "Хіба це гігієнічно? У морі багато бактерій", "Який шок для цієї крихітки – з теплої утроби в холодний океан".

Мама народила малюка під час купання в морі / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Наразі немає доступної статистики щодо того, скільки вільних пологів відбувається у світі щороку – однак вважається, що їхня кількість хоч і невелика, але зростає. В одному суперечливому випадку 2018 року дитина жінки з Каліфорнії народилася мертвою після шестиденних пологів без медичного втручання.

Джозі має певний досвід роботи в медицині після того, як декілька років працювала в галузі медичних технологій, зосередившись на кардіології. Потім вона працювала волонтеркою у дитячій клініці з акцентом на передчасні пологи та пологи з високим ризиком, пройшовши додаткове навчання з інтенсивної терапії. Зараз Джозі допомагає іншим жінкам як доула. 2023 року вона працювала зі 119 батьками і переконана, що природні пологи забезпечують найбільшу безпеку для матері та дитини.

Мама народила малюка під час купання в морі / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Джозі та Бенні емігрували до Нікарагуа з Німеччини, де вони познайомилися і народили свою першу спільну дитину, Марлі Муне.

Джозі з чоловіком / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Вона додала: "У мене п'ятеро дітей, які народилися в п'яти регіонах світу. Я не можу бути більш благословенною. Троє моїх останніх дітей народилися протягом останніх трьох років".

Нагадаємо, жінка народила трьох дітей за 10 місяців, але це не трійня. Зараз їм по 13 років.

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