Жінка народила дитину своєму рідному брату: "Це особливий досвід" (фото)

Американка народила дитину своєму рідному брату та його чоловіку.

Про це пише Mirror.

30-річна Сабріна Гендерсон хотіла допомогти 33-річному братові Шейну Петрі створити сім'ю – тому стала сурогатною матір'ю.

Шейн та його 37-річний коханий Пол 2020 року вирішили, що готові стати батьками. Сабріна, мама чотирьох своїх дітей, зголосилася стати сурогатною матір'ю, використовуючи свою яйцеклітину і сперму Пола.

У вересні минулого року вона народила малюка Трістана, а нещодавно родина відсвяткувала його перший день народження.

Сабріна Гендерсон і Трістан / Фото: SWNS

Шейн і Пол обожнюють його, як і інші члени сім'ї, а Сабріна вважає малюка своїм "особливим племінником" через їхній унікальний зв'язок. Вона каже, що відчувала таку "сильну гордість" за своє сурогатне материнство, що зголосилася зробити це знову, якщо Шейн і Пол захочуть подарувати Трістану брата чи сестру.

Сабріна, яка управляє нерухомістю з Ріверсайда, штат Каліфорнія, сказала: "Трістан ідеальний, здоровий і ми його дуже-дуже любимо. Шейн і Пол — найкращі татусі — вони весь час говорять про нього і називають Трістана своєю маленькою мавпочкою. З Трістаном у мене такий особливий зв'язок, бо я допомогла створити його — слів немає, щоби описати це, але це сильна любов. Багато людей намагаються сказати мені, що, оскільки моя яйцеклітина була використана, він мій син, тому я маю бути його мамою, але Трістан — їхня дитина. Він ніколи не був моїм. Я вважаю його своїм "особливим племінником" і називаю себе його "улюбленою тіткою" — гадаю, я заслужила на це право".

Сабріна та чотири її сестри заявили, що стануть сурогатним матерями для Шейна, коли він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації у 16 років. Коли Шейн та його чоловік вирішили, що хочуть стати батьками у 2020 році, Сабріна була найкращим кандидатом на сурогатне материнство і була рада допомогти.

Це пов'язано з тим, що її старшій сестрі вже тричі робили кесарів розтин, середня сестра мала важкі вагітності, а дві її молодші сестри на той час були ще підлітками. Сабріна погодилася використовувати сперму Пола та свою яйцеклітину, щоб обидва батьки були родичами дитини.

Від листопада 2020 року до грудня 2021 року було п'ять невдалих спроб запліднення та один викидень, перш ніж, нарешті, у січні 2022 року вона знову завагітніла. Вона сказала: "Коли ми дізналися, що в мене стався викидень, ми були просто вбиті горем. У мене була дуже сильна кровотеча, і мені навіть була потрібна операція. Це було жахливо. Але це не завадило мені допомогти моєму братові, і коли ми отримали повний дозвіл від лікаря, ми спробували ще раз. День, коли я дізналася, що знову вагітна, був чудовим. Це були напружені дев'ять місяців, але, на щастя, цього разу обійшлося добре".

28 вересня 2022 року вона народила дитину Трістана, на радість Шейна, Пола та всієї родини.

Шейн прокоментував: "Це було таке безумство, справжній вихор. Таке відчуття, що вчора я міг тримати його в одній руці, а тепер він робить кроки самостійно! Зараз я не можу уявити своє життя без Трістана. У нас з чоловіком є брати і сестри, тому ми обговорили народження другої дитини".

Нагадаємо, пара, яка не хоче дітей, пожертвувала 84 яйцеклітини та сперму. Вони вже допомогли 16 сім'ям.

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