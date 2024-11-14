Жінка народила дитину в аеропорту в зоні продажу квитків – фото

Пасажирка, яка подорожувала через Міжнародний аеропорт Маямі, штат Флорида, США, 12 листопада народила дитину в зоні вильоту.

Про це пише 7 News Miami.

Як повідомляється, пожежно-рятувальна служба Маямі-Дейд отримала медичний виклик в аеропорту і прибула на місце події після 17:00. У невідомої пасажирки відійшли води, і вона почала народжувати в зоні безпеки терміналу American Airlines.

Згідно із записами диспетчерської служби 911, диспетчер повідомив про "вагітну жінку" і "можливий викидень біля виходу 3".

Коли прибули медики, співробітники поліції, агенти митної та прикордонної служби США і співробітники відділу аеропорту вже надавали допомогу. Незабаром після цього вона народила хлопчика.

Жінка народила в аеропорту / Фото: WSVN

На кадрах видно, як жінка лежить на землі, тримаючи на руках загорнутого в ковдру новонародженого, в той час як їй надають допомогу декілька рятувальників.

"У нас хлопчик!" - вигукнув офіцер, що стояв поруч.

За словами представниці пожежно-рятувальної служби Гелен Авендано, жінку та її сина згодом перевезли до найближчої лікарні, але вона не може надати більше інформації через закони про конфіденційність інформації про пацієнта.

Хоча аеропорт, безумовно, є екстремальним середовищем для пологів, молодій мамі, мабуть, пощастило, що диво природи сталося на землі, а не в повітрі, як у деяких інших випадках. Так, у березні пілот залишив кабіну літака, щоб допомогти прийняти пологи під час польоту до Таїланду.

Нагадаємо, нещодавно на борту літака раптово помер чоловік. Перед смертю він бився у конвульсіях.

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